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El libro que cuenta la trágica historia de un soldadito del narco

El periodista Matías Sánchez Jiménez investigó durante cinco años la historia de Emerson Zamorano, un niño reclutado por el narcotráfico. En paralelo le ha tocado conocer muchos testimonios parecidos, que se cuentan en el libro y en su trabajo periodístico. “La preocupación por la infancia se usa como carta, pero la realidad no cambia mucho”, concluye sobre las persistentes fallas por parte de la protección del Estado a estos niños, niñas y adolescentes vulnerados.

Por: Por Sofía García-Huidobro - Foto: Tamara Silva

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 18:22 hrs.

pobreza delincuencia libros literatura
<p>El libro que cuenta la trágica historia de un soldadito del narco</p>

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