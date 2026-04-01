Guía de Ocio: La serie que revivió a icónica pareja de los 90s

La próxima semana vuelve una nueva edición de la Feria del Libro de Vitacura con una nutrida programación y la exposición de arte que habita en Galería Patricia Ready,

Un amor real y turbulento

La semana pasada Disney+ (Hulu) liberó el último capítulo de Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la miniserie de Ryan Murphy que sigue el mediático romance entre el periodista y abogado, hijo del expresidente Kennedy, y la socialité y ejecutiva de Calvin Klein.





Icónica pareja de los años 90, famosa también por sus escenas de discusiones al aire libre captadas por paparazis en distintos rincones de Manhattan, la serie ha causado fascinación en algunos, sobre todo en los nostálgicos de esa época, y rechazo en quienes cuestionan la veracidad de algunos hechos. La relación de la familia Kennedy, además de la historia de amor y luego los conflictos de la pareja que tuvo un trágico desenlace en un accidente de avión en 1999, son razones de sobre para darle una oportunidad.



Icónica pareja de los años 90, famosa también por sus escenas de discusiones al aire libre captadas por paparazis en distintos rincones de Manhattan,y rechazo en quienes cuestionan la veracidad de algunos hechos. La relación de la familia Kennedy, además de la historia de amor y luego los conflictos de la pareja que tuvo un trágico desenlace en un accidente de avión en 1999, son razones de sobre para darle una oportunidad.

Libros, comics, música y lanzamientos en Vitacura

La Feria del Libro de Vitacura se ha convertido en un imperdible de esta temporada y ahora vuelve con su 11ª edición que trae más de 45 editoriales. La programación incluirá una serie de conversatorios. Uno de ellos es el encuentro en torno a la novela Hamnet, con la participación de Lyuba Yez y la periodista Viviana Encina; el diálogo De un libro a la pantalla, junto a Marco Antonio de la Parra y Ana Josefa Silva; Narrar la memoria, con Óscar Contardo y María José Viera-Gallo y La literatura chilena entre el humor y la ironía, con Rafael Gumucio y Francisca Feuerhake. Uno de los hitos principales será el lanzamiento de Ushuaia (2026), la nueva novela de Alberto Fuguet.







La programación incluye la inauguración de la exposición Chile y el mundo, unidos por el cómic con cerca de 100 obras originales y la presencia de destacados artistas. Entre el 9 y el 12 de abril en Lo Matta Cultural (Av. Kennedy 9350), con entrada liberada y una programación orientada a públicos de todas las edades.

Feraz y Antesis de Josefina Concha



La Sala Ginkgo de la Galería Patricia Ready luce por estos días las obras de la artista Josefina Concha en la muestra Feraz y Antesis. Son quince esculturas textiles de gran formato, colgantes y a muro, instaladas como un paisaje orgánico que evoca un jardín. Las obras juegan con las formas, telas y pliegues, tensionados con alambres, dando una sensación etérea. Abierta hasta el 22 de abril en Galería Patricia Ready, Espoz 3125, Vitacura. De lunes a viernes de 10:30 a 19:30 hrs y sábado de 11 a 17 hrs.