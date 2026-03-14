Guía de Ocio: Steve Carrell y Rachel Weisz protagonizan dos series de campus universitarios

Vladimir y Rooster, erotismo y humor

Con actores estelares y tramas que acontecen en entornos académicos, estos dos títulos destacan dentro de las novedades en streaming. Vladimir es protagonizada por Rachel Weisz, Leo Woodall y John Slattery, y se puede ver en Netflix; es una adaptación de la novela homónima de Julia May Jonas, en la que una profesora de literatura queda encandilada por los encantos de una nueva contratación en su mismo departamento, pero esa atracción se transforma en obsesión y desata una intensa fantasía con tintes cómicos.

En Rooster la estrella es Steve Carell interpretando a un famoso escritor de bestsellers que en el afan de acompañar a su hija, profesora universitaria que atraviesa un difícil momento personal, se incorpora casi accidentalmente a la vida de un campus. Los choques generacionales entre la cultura woke y la vieja escuela, el intelectualismo “snob” y otros guiños semejantes, son algunos de los conflictos que se muestran desde el humor. En HBO Max.



Los huesos de Manuela Infante en Matucana 100

La directora chilena Manuela Infante estrena Los huesos, una obra que cruza ciencia, memoria y música a partir de la experiencia de una antropóloga forense dedicada a identificar víctimas de desaparición forzada. El proyecto parte de la pregunta de la antropóloga forense R.G que, tras años interpretando lo que los huesos revelan desde la ciencia, propone a un grupo de artistas leerlos desde la música.



Protagonizada por Marcela Salinas y con música original del compositor británico Matthew Herbert, la obra propone un cruce entre investigación científica y lenguaje escénico para explorar la memoria, la ausencia y las formas en que los muertos siguen dialogando con los vivos.

Del 12 al 29 de marzo en el Teatro Principal de Matucana 100. Funciones de jueves y viernes a las 20:30, sábado y domingo a las 19:30. Entradas en m100.cl.



Pintura y desarraigo de la artista iraní Hoda Madi



En Sala Gasco se presenta Tierra velada, una exposición que reúne pinturas y obras en técnica mixta donde explora el desarraigo, la memoria y la experiencia de la migración de la artista iraní Hoda Madi. Radicada en Chile desde hace más de una década, en los 24 trabajos de la exposición Madi incorpora arena y tierra de distintos lugares del mundo como Dubái, Cuba o el desierto de Atacama, creando obras de fuerte textura que se pueden tocar y que buscan dialogar con los territorios que han marcado su trayectoria.



La muestra refleja su historia personal: tras dejar Irán en 2006, la artista ha desarrollado una práctica donde la pintura se convierte en una forma de construir un hogar simbólico a través de la memoria. Sus trabajos mezclan acrílico, pigmentos y fragmentos de escritura, elementos que aparecen como capas que resguardan y revelan experiencias de vida. Tierra velada estará abierta al público hasta el 30 de abril con entrada liberada. Santo Domingo 1061, Santiago.



Una mirada a seis décadas de la arquitectura de Cristián Valdés

Una revisión a 60 años de carrera del arquitecto chileno y Premio Nacional de Arquitectura 2008 es lo que propone la exposición Cristián Valdés. Obra vital, curada por la arquitecta y profesora UC Sandra Iturriaga.

La muestra recorre la trayectoria de Valdés, a través de una selección de muebles y obras de su autoría, destacando un trabajo humano que ha buscado establecer un diálogo directo entre arquitectura, materia y lugar.



La exposición reúne fotografías, dibujos y maquetas de distintos proyectos, material desarrollado en el marco de una investigación de la Escuela de Arquitectura UC. Además, incluye una producción multimedia basada en conversaciones y entrevistas con Valdés, que permite acercarse a los principios y reflexiones que han guiado su oficio. Abierta al público hasta el 30 de abril en Galería Lo Contador. El Comendador 1916, Providencia. La entrada es liberada, pero se necesita inscripción previa.