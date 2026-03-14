Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Capital Cultura
Cultura

Guía de Ocio: Steve Carrell y Rachel Weisz protagonizan dos series de campus universitarios

Además la exposición de una artista iraní y seis décadas de obras de Cristián Valdés, te recomendamos la nueva obra de Manuela Infante en Matucana 100.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 22:35 hrs.

streaming entretencion Cultura Arte exposiciones teatro
<p>Guía de Ocio: Steve Carrell y Rachel Weisz protagonizan dos series de campus universitarios</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

¿Qué decía el papel de Boric a Kast?
2
Coffee break

La previa al cambio de mando de la primera dama en Viña Santa Rita
3
Coffee break

El negocio chileno de segunda mano que vistió a la primera dama en el cambio de mando
4
Coffee break

La despedida del mundo cervecero a Ben Wood
5
Coffee break

Anónimo se apropió del nombre de la cuenta de Presidencia en X
6
Coffee break

Despidos en Zapping: startup cierra canal de contenido propio Zapping Not TV
7
Coffee break

“Gracias por nada”, el aviso que Greenpeace le dedicó al gobierno saliente
8
Capital

El gran domo geodésico con los colores de Valdivia

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete