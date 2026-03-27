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50 años de inclusión y un nuevo edificio: Campus TAD

Las personas con discapacidad intelectual necesitan apoyos adecuados para desarrollarse. Esa es la premisa de la corporación TAD, que celebra su aniversario de cinco décadas con la inauguración de su campus: una infraestructura de primer nivel que se abrirá a la comunidad demostrando que la inclusión puede ser cotidiana.

Por: Javiera Pérez M

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 17:30 hrs.

infraestructura inclusión inclusion social Arquitectura
<p>50 años de inclusión y un nuevo edificio: Campus TAD</p>

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