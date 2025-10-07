Click acá para ir directamente al contenido
Anamaria Sayre, la productora de 26 años que llevó 31 minutos a Tiny Desk

Llegó a NPR hace cuatro años, como estudiante en práctica, y hoy es una importante productora a cargo de potenciar la presencia latina en el popular espacio. El éxito rotundo de la sesión de 31 minutos que este lunes animó no sólo al público chileno, también a varios países de Latinoamérica, con más de 1 millón de reproducciones en sus primeras 12 horas.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Lunes 6 de octubre de 2025 a las 21:50 hrs.

