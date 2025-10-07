Anamaria Sayre, la productora de 26 años que llevó 31 minutos a Tiny Desk

Llegó a NPR hace cuatro años, como estudiante en práctica, y hoy es una importante productora a cargo de potenciar la presencia latina en el popular espacio. El éxito rotundo de la sesión de 31 minutos que este lunes animó no sólo al público chileno, también a varios países de Latinoamérica, con más de 1 millón de reproducciones en sus primeras 12 horas.

"U no de los mejores días en la historia de ever. C hile! que suerte tengo de traer esta belleza al tiny", escribió este lunes Anamaria Artemisa Sayre en su Instagram. Hija de padres mexicanos y nacida al sur de California, llegó a NPR, la radio pública estadounidense, como estudiante en práctica cuando tenía sólo 21 años.



Hoy tiene 26 y es presentadora de podcasts, radio y vídeo, reportera y productora de la estación. Su misión es potenciar la diversidad de sonidos que definen la cultura latina, por eso durante octubre -Mes de la Música Latina que ella misma ideó- ella está a cargo de la programación musical de Tiny Desk.

Sin duda la elección de 31 minutos fue un acierto de su parte. Con más de 1 millón de reproducciones en YouTube en sus primeras 12 horas, la sesión de los títeres chilenos generó una verdadera fiesta en redes sociales que celebraron la presencia de los queridos personajes en el icónico estudio de la cultura pop, con chistes alusivos a la migración en Estados Unidos y guiños a la serie Better Call Saul. La emoción colectiva no sólo fue una demostración de orgullo patrio; desde México, Ecuador, Colombia, Perú y otros países del continente aplaudieron con ganas.



Además de fichar a Ca7riel y Paco Amoroso. Además de fichar a 31 minutos , Anamaría convocó a la chilena Fran Straube y su proyecto musical Rubio, que debutó la semana pasada. Durante esta temporada también se presentan Fito Paez, Carlos Vives y Gloria Estefan, entre los más consagrados, y una serie de bandas emergentes de latinoamérica. En años anteriores la productora ha estado a cargo de las sesiones de artistas como Nicki Nicole, Karol G, Juanes y

La joven productora conduce además el podcast Alt Latino, junto al periodista musical Felix Contreras, y h a entrevistado a artistas, desde Santana hasta Rosalía. Por razones como esa, la revista Forbes incluyó a Sayre en su lista de 2024 de las 30 personas con menos 30 años más influyentes del momento.



