Cómo 120 personalidades chilenas nominaron a María Corina Machado al Nobel de la Paz
El académico José Rodríguez Elizondo fue uno de los impulsores de esta iniciativa en que firmaron desde ex presidentes de la República hasta embajadores; y que se coronó con éxito este viernes.
Karla Rubilar, ex ministra de Piñera, cuenta que la idea tuvo tres impulsores claves: el académico y Premio Nacional de Ciencias y Humanidades, José Rodríguez Elizondo; el columnista y analista político Sergio Muñoz Riveros; y la intérprete María Alicia Ruiz Tagle. Como una manera de poner los ojos del mundo sobre María Corina Machado -reconocida y perseguida opositora al gobierno dictatorial de Venezuela- y también como una forma de protegerla, los tres decidieron nominarla al Premio Nobel de la Paz a fines del año pasado.
Se pusieron rápidamente a juntar firmas: reunieron las de 120 personalidades chilenas, que sumadas a la de decenas de ciudadanos del país alcanzaron un total de 547. Adjuntaron el listado completo a una carta formal -escrita en inglés- dirigida a la institución que entrega este galardón y que funciona en Noruega. Se envió en diciembre.
La lista de personalidades convocadas como sponsors de la nominación es variada y transversal. Entre muchos otros nombres, ahí están el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex cancilleres como Alejandro Foxley, Alfredo Moreno, Hernán Felipe Errázuriz e Ignacio Walker; autoridades universitarias como el ex rector de la UC Ignacio Sánchez; ex ministros como la misma Rubilar, Eduardo Aninat, Edmundo Pérez Yoma, Sergio Bitar y Ximena Rincón; ex parlamentarios como Carolina Goic y Gutenberg Martínez.
También están las firmas de varios Premios Nacionales como Sol Serrano (Historia, 2018), Mónica Rubio (Ciencias, 2022) y Cristián Zegers (Periodismo, 1989), entre otros. O de columnistas como Cristián Warnken o Ernesto Tironi. Y de la ex presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, y del ex comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva. El listado lo cierran 47 ex embajadores y diplomáticos, como David Gallagher (Reino Unido, 2018-2022).
La noticia de que Machado ganó finalmente el Nobel de la Paz, difundida este viernes, fue recibida con emoción y felicidad por varios de los firmantes chilenos. “Que tenga el Nobel, la convierte a ella en intocable”, comenta Rubilar.
