Cómo se grabó el polémico “trap” de Matthei y la aclaración de su comando: “No es IA”

La idea del video venía gestándose hace semanas. En el comando querían “mover el avispero” y decidieron apostar por una propuesta rupturista. La letra fue elaborada por el equipo creativo, pero sufrió varios ajustes antes de la grabación.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 7 de noviembre de 2025 a las 18:28 hrs.

