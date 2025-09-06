Cómo se vivió en Canal 13 el caso “Patito verde”

Cerca de las 11:30 am llegó la renuncia de Patricio Góngora. Pocos minutos antes, el director de prensa del canal, Claudio Villavicencio, se lo comunicó a los periodistas, quienes estaban visiblemente molestos.

Tanto Patricio Góngora -quien hasta el jueves era miembro del directorio de Canal 13- como el equipo ejecutivo del canal y el directorio sabían que la nota venía. Chilevisión les había avisado que en el noticiero central se publicaría el miércoles un reportaje que cuestionaba al director de la señal por una cuenta en X llamada Patito Verde. Aunque no sabían los detalles de la publicación, sí conocían el titular. Y Góngora -tal como haría al día siguiente en el comunicado de su renuncia- había dicho que se trataba de una mentira: que la cuenta no era suya.

Cuando apareció esa noche la nota titulada “¿Quién es Patricio Góngora?: el vínculo de director de TV con red de bots que ataca a Matthei y Jara”, a las 21:38 hrs, los chats comenzaron a explotar. Entre periodistas de Tele13, entre ejecutivos y entre miembros de la radio Tele13. Pese a que el canal y las radios son empresas distintas, con directorios distintos, tienen el mismo controlador: Andrónico Luksic. Lo que se acordó esa noche para los periodistas que estarían al aire en la mañana siguiente -y que podían ser consultados en vivo- era que debían tener una salida conversada, porque el tema sí o sí iba a estar sobre la mesa. Y había que contener la crisis.

En paralelo, Góngora, quien recién ahí se habría enterado de la profundidad de las acusaciones, habría manifestado que estaba dispuesto a salir para no ensuciar al canal.

Cerca de las 7:27 del jueves los conductores de Mesa Central Iván Valenzuela y Angélica Bulnes abordaron la polémica. “Tenemos un tema, de nosotros”, dijo Bulnes. Comentaron que la noche anterior se había emitido una nota en CHV donde se vinculaba a una cuenta anónima a Patricio Góngora, parte del directorio de Canal 13. Explicaron la acusación, dijeron estar abiertos a preguntas y que estaban a la espera de más detalles. Y enfatizaron que eran compañías separadas y que las supuestas acusaciones serían personales, por lo que no había que extrapolarlas al medio. “Es un caso que nos importa”, dijeron.

El mensaje internamente calmó algo las aguas. O al menos tuvo una evaluación positiva en medio de la crisis. Luego, poco antes de las 9 am, la panelista Ximena Jara, ex jefa de contenidos de la Presidencia de Michelle Bachelet, llevó el tema como “joyita” a Mesa Central. Allí otra vez Valenzuela tuvo que salir al paso separando a Góngora de la radio y diciendo que aunque había pruebas con cierta credibilidad aun no existía evidencia.

A esa hora la historia del “Patito Verde” ya estaba en todos los portales de noticias.

Desde el canal era poco lo que se podía hacer. Según fuentes consultadas, pese al ruido interno, sobre todo entre los periodistas del área de prensa -“tanto trabajo para tratar de ser independientes para que se vaya todo por la borda con un solo reportaje”, comenta uno de ellos- dado que Góngora era director y no ejecutivo, su salida no dependía del canal, sino del propio controlador.

De todas formas lo que se conversaba a esas horas en Inés Matte Urrejola es que fuera verosímil o no la vinculación del periodista a una cuenta que publicaba contenido en contra del Gobierno y de Jeannette Jara, eso no tenía influencia ni en la administración del negocio, ni en la línea editorial. Y que por tanto, él tenía que salir a defenderse solo.

Mientras, la estación preparaba una declaración pública enfatizando esto mismo.

Cerca de las 11:30 am llegó la renuncia de Góngora. Pocos minutos antes, el director de prensa del canal, Claudio Villavicencio, se lo comunicó a los periodistas, quienes estaban visiblemente molestos.

“Tal como le dije a quienes me contactaron, esa cuenta no es mía. Pero optaron por creerle a una fuente anónima y especular con un conjunto de medias verdades que no constituyen una realidad”, señaló Góngora por escrito. “No dejaré que esta situación afecte al equipo de profesionales de primer nivel, honesto e independiente que integran Canal 13. Por esta razón a partir de este instante he dejado el puesto que ocupaba en el directorio de esa institución”, añadió.

La renuncia -que fue conversada con el directorio de la señal, que preside Carolina Altschwager- descomprimió el ambiente interno en el canal, que de inmediato envió un comunicado agradeciendo la gestión del periodista, quien había llegado a la mesa en septiembre de 2023. “Canal 13 reafirma su compromiso con un periodismo independiente y responsable”, señalaron.

Dado que se trata de una empresa privada, dependerá de Luksic cuándo y quién reemplazará a Góngora.

La evaluación de la crisis a nivel interno fue positiva: que el canal actuó rápido, y que la decisión de la salida del periodista era lo que debía hacerse, independiente de que se pruebe a futuro si las acusaciones son reales o no. “Nosotros trabajamos con la credibilidad, es nuestra principal fortaleza y es de lo que nos jactamos”, señala una fuente del canal.