Coffee break

Cómo se vivió en Canal 13 el caso “Patito verde”

Cerca de las 11:30 am llegó la renuncia de Patricio Góngora. Pocos minutos antes, el director de prensa del canal, Claudio Villavicencio, se lo comunicó a los periodistas, quienes estaban visiblemente molestos.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 6 de septiembre de 2025 a las 11:50 hrs.

