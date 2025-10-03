El pañuelo del diseñador chileno Octavio Pizarro que lució Madonna en las calles de París

Del hotel Ritz a la tienda Cartier. Esa fue la caminata parisina de tres cuadras que realizó Madonna rodeada de paparazzis de los cuales se intentó ocultar tras un echarpe en degradé blanco y turquesa con el que envolvió su cabeza. La pieza, 100% cashmere, es obra del destacado diseñador franco-chileno Octavio Pizarro y así lo mostró en sus redes sociales.



La reina del pop estuvo en la capital francesa participando de la Semana de la Moda y cuando el relacionador público de Pizarro se enteró que se alojaba en el clásico hotel ubicado en Place Vendome, le envió la prenda a uno de los estilistas con los que viaja. “Me enteré que había decidido usarlo cuando vi las imágenes de ella caminando por la calle”, cuenta el diseñador, quien publicó en Instagram el video publicitando la prenda: ´...Y si eres Madonna, también funciona perfectamente para esconderte de los fotógrafos’.

Fuera de la anécdota, Octavio dice que ese tipo de accesorios son una constante en sus colecciones, con ellos entró al mundo de la moda antes de saltar a la alta costura. “Es de una tela muy fina que absorbe el calor. Perfecto para el otoño que comienza aquí”, comenta desde París, donde vive. Además adelanta que el 20 de noviembre viajará a Chile a mostrar su nueva colección y reencontrarse con sus clientas.