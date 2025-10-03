El pañuelo del diseñador chileno Octavio Pizarro que lució Madonna en las calles de París
El accesorio, un clásico presente en todas las colecciones del creador, llegó a las manos de la cantante durante su estadía en la capital francesa.
Noticias destacadas
Del hotel Ritz a la tienda Cartier. Esa fue la caminata parisina de tres cuadras que realizó Madonna rodeada de paparazzis de los cuales se intentó ocultar tras un echarpe en degradé blanco y turquesa con el que envolvió su cabeza. La pieza, 100% cashmere, es obra del destacado diseñador franco-chileno Octavio Pizarro y así lo mostró en sus redes sociales.
La reina del pop estuvo en la capital francesa participando de la Semana de la Moda y cuando el relacionador público de Pizarro se enteró que se alojaba en el clásico hotel ubicado en Place Vendome, le envió la prenda a uno de los estilistas con los que viaja. “Me enteré que había decidido usarlo cuando vi las imágenes de ella caminando por la calle”, cuenta el diseñador, quien publicó en Instagram el video publicitando la prenda: ´...Y si eres Madonna, también funciona perfectamente para esconderte de los fotógrafos’.
Fuera de la anécdota, Octavio dice que ese tipo de accesorios son una constante en sus colecciones, con ellos entró al mundo de la moda antes de saltar a la alta costura. “Es de una tela muy fina que absorbe el calor. Perfecto para el otoño que comienza aquí”, comenta desde París, donde vive. Además adelanta que el 20 de noviembre viajará a Chile a mostrar su nueva colección y reencontrarse con sus clientas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Abren postulaciones para profesionales y técnicos que quieran impulsar el desarrollo local en zonas rezagadas
Son 200 cupos a cargo de Servicio País para quienes deseen trabajar durante un año en distintas localidades con beneficios de capacitación, seguro de salud y aporte económico mensual.
Matthei arremete contra el Minvu y advierte que el Gobierno deja una deuda pendiente con las familias por subsidios sin respaldo
La abanderada de Chile Vamos además calificó como “una bajeza inaceptable” la eliminación de la glosa republicana, que garantizaba recursos disponibles para el próximo Gobierno.
Socios de Sartor acuden a la Corte de Apelaciones para evitar ejecución de 54% de Azul Azul
Acusaron que el fallo que dio inicio al proceso, que puede terminar en el remate de las acciones, “omitió importante prueba testimonial, pericial, de exhibición de documentos y confesional”.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete