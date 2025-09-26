Click acá para ir directamente al contenido

La crisis financiera del sistema de viviendas sociales: Minvu admite a privados que no tiene caja para pagar y la industria calcula deudas en más de US$ 1.000 millones
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Fondo de Jean Salata en la recta final por Starbucks China

El gigante de origen sueco de private equity EQT figura entre los “finalistas” que presentarían ofertas por el control del negocio, según Reuters.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 26 de septiembre de 2025 a las 12:45 hrs.

<p>Fondo de Jean Salata en la recta final por Starbucks China</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Por dentro

Una mina de oro y un abogado acusado de prevaricación: la pelea que ronda al proyecto El Zorro
2
Coffee break

El hombre de Cencosud en la pulseada por Carrefour Argentina
3
Cómo cuido mis lucas

¿Cómo aprovechar el recorte de la Fed?
4
Coffee break

Historias desconocidas de los 4 días de la escritora Isabel Allende en Chile
5
Coffee break

Fondo de Jean Salata en la recta final por Starbucks China
6
Coffee break

Mejora de cartera y movimientos societarios: el reordenamiento del negocio financiero de abc
7
Coffee break

Parcelaciones rurales a la baja por nueva normativa: Cuáles son las regiones más afectadas
8
Personaje

Ascanio Cavallo: “Kast hoy día no produce miedo”

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete