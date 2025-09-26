Fondo de Jean Salata en la recta final por Starbucks China

El gigante de origen sueco de private equity EQT figura entre los “finalistas” que presentarían ofertas por el control del negocio, según Reuters.

Jean Salata, presidente de EQT Asia y el segundo chileno más rico del mundo según Forbes, está en la recta final de una de las transacciones más comentadas del año: la compraventa de Starbucks China. El gigante de origen sueco de private equity EQT -del que Salata es socio clave tras fusionar en 2022 su firma Baring Asia- figura entre los “finalistas” que presentarían ofertas por el control del negocio, según Reuters.

Las propuestas, según el medio de comunicación británico, llegarían en octubre, y entre los otros competidores están Carlyle, HongShan (ex Sequoia China), Boyu Capital y Primavera.

Se trata de un activo de peso: China concentra más de un quinto de las cafeterías de Starbucks a nivel global, pero en los últimos años la marca ha perdido participación frente a rivales locales más baratos y ágiles.

Consultado en una entrevista con DF MAS en noviembre del año pasado sobre su visión en China, Salata respondió: “Últimamente no hemos estado tan activos en China: estamos esperando a ver cómo evolucionan las cosas y observando algunos de los cambios políticos. Probablemente esperaríamos a ver cómo evoluciona la relación entre EEUU y China antes de aumentar nuestra actividad inversora”.