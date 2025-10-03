“Las audiencias acá son multimillonarias”: director ejecutivo de Rimas Publishing, la editorial musical de Bad Bunny, visita Chile
Con base en Puerto Rico y oficinas en Miami, el emisario de la compañía vino a Chile y desarrolló una agenda en la que se reunió con representantes de la SCD de Chile y tuvo un encuentro con cantantes en Pichilemu.
Noticias destacadas
De visita por Chile estuvo esta semana Emilio Morales, el director ejecutivo de la firma Rimas Publishing, entidad que se dedica a representar autoralmente a varios conocidos cantantes de música urbana.
En su página web Rimas Publishing se define como una “editorial musical”, que representa a un catálogo de reconocidos compositores y productores a nivel internacional, entre ellos Bad Bunny -que acaba de confirmar su participación en el próximo Super Bowl-, Eladio Carrión, Mora, Súbelo NEO, Pailita, Cris MJ, Marcianeke, entre varios.
En el detalle, una editorial musical -a diferencia de una casa discográfica, y de compañías que administran giras y videos- gestiona las licencias de publicación a nivel mundial para cine, televisión, publicidad y otros medios. Por ejemplo, las letras y todos los posibles usos de esa composición.
Con base en Puerto Rico y oficinas en Miami, el emisario de la compañía vino a Chile y desarrolló una agenda en la que se reunió con representantes de la SCD de Chile, tuvo un encuentro con cantantes en Pichilemu y, según explica Morales a DF MAS, también están tratando de buscar nuevos horizontes y explorar otros géneros en su trabajo, como jazzistas, cantautores independientes, salsa, etc.
“Desde 2020 yo decidí que Chile va a tener alta prioridad en mi trabajo”, indica el director ejecutivo, quien detalla que se trató de un viaje a Chile de negocios pues -dice- aparte de México, este es el país donde más se consume música urbana y reggaeton, por lo que empezaron a visitar con “mayor intencionalidad” a Chile.
“Las audiencias acá son multimillonarias”, dice Morales, y cuenta que Rimas Publishing ha trabajado con artistas locales como Astrolavisión. “Hemos contratado a dos personas acá a tiempo completo para apoyar a los clientes existentes y descubrir talentos para nosotros”, detalla.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Abren postulaciones para profesionales y técnicos que quieran impulsar el desarrollo local en zonas rezagadas
Son 200 cupos a cargo de Servicio País para quienes deseen trabajar durante un año en distintas localidades con beneficios de capacitación, seguro de salud y aporte económico mensual.
Matthei arremete contra el Minvu y advierte que el Gobierno deja una deuda pendiente con las familias por subsidios sin respaldo
La abanderada de Chile Vamos además calificó como “una bajeza inaceptable” la eliminación de la glosa republicana, que garantizaba recursos disponibles para el próximo Gobierno.
Socios de Sartor acuden a la Corte de Apelaciones para evitar ejecución de 54% de Azul Azul
Acusaron que el fallo que dio inicio al proceso, que puede terminar en el remate de las acciones, “omitió importante prueba testimonial, pericial, de exhibición de documentos y confesional”.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete