“Las audiencias acá son multimillonarias”: director ejecutivo de Rimas Publishing, la editorial musical de Bad Bunny, visita Chile

De visita por Chile estuvo esta semana Emilio Morales, el director ejecutivo de la firma Rimas Publishing, entidad que se dedica a representar autoralmente a varios conocidos cantantes de música urbana.



En su página web Rimas Publishing se define como una “editorial musical”, que representa a un catálogo de reconocidos compositores y productores a nivel internacional, entre ellos Bad Bunny -que acaba de confirmar su participación en el próximo Super Bowl-, Eladio Carrión, Mora, Súbelo NEO, Pailita, Cris MJ, Marcianeke, entre varios.



En el detalle, una editorial musical -a diferencia de una casa discográfica, y de compañías que administran giras y videos- gestiona las licencias de publicación a nivel mundial para cine, televisión, publicidad y otros medios. Por ejemplo, las letras y todos los posibles usos de esa composición.



Con base en Puerto Rico y oficinas en Miami, el emisario de la compañía vino a Chile y desarrolló una agenda en la que se reunió con representantes de la SCD de Chile, tuvo un encuentro con cantantes en Pichilemu y, según explica Morales a DF MAS, también están tratando de buscar nuevos horizontes y explorar otros géneros en su trabajo, como jazzistas, cantautores independientes, salsa, etc.



“Desde 2020 yo decidí que Chile va a tener alta prioridad en mi trabajo”, indica el director ejecutivo, quien detalla que se trató de un viaje a Chile de negocios pues -dice- aparte de México, este es el país donde más se consume música urbana y reggaeton, por lo que empezaron a visitar con “mayor intencionalidad” a Chile.



“Las audiencias acá son multimillonarias”, dice Morales, y cuenta que Rimas Publishing ha trabajado con artistas locales como Astrolavisión. “Hemos contratado a dos personas acá a tiempo completo para apoyar a los clientes existentes y descubrir talentos para nosotros”, detalla.