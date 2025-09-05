Movimiento de piezas de los Luksic en Reino Unido
Wildsur Limited, el family office de Paola Luksic y Óscar Lería, sumó a tres nuevos directores a su estructura en Londres.
Noticias destacadas
El 27 de agosto pasado, dos sociedades vinculadas al grupo Luksic marcaron nuevos movimientos en Reino Unido. Ese día, Wildsur Limited, el family office de Paola Luksic y Óscar Lería, sumó a tres nuevos directores a su estructura en Londres: Pedro Escobari, actual gerente de inversiones de la firma (y ex CIO de Odisea, el family office de Sebastián Piñera); el abogado Rodrigo Cuchacovich, socio en MICP Abogados; y Álvaro Ulises Becerra, socio de Uma Wealth, firma con foco en planificación fiscal, estructuración internacional y gobierno familiar. Este último ya había asesorado a la pareja en la creación del family office en Reino Unido.
Esa misma jornada, se constituyó una nueva sociedad: Naubora Ltd.. Con un capital inicial de £ 1.000, el vehículo tiene como directores al mismo Álvaro Becerra y al abogado Manuel José Montes Cousiño, histórico asesor legal del grupo. La única accionista de Naubora es Kairos Invest Establishment, firma domiciliada en Liechtenstein y ligada también a los Luksic. Entre sus representantes destacan ejecutivos europeos como Ramona Monika Schreiber, Rupert Neudorfer, Stefanie Theresia Dorfner y Thomas Friedrich Muller.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete