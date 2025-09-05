Click acá para ir directamente al contenido
Coffee break

Movimiento de piezas de los Luksic en Reino Unido

Wildsur Limited, el family office de Paola Luksic y Óscar Lería, sumó a tres nuevos directores a su estructura en Londres.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 5 de septiembre de 2025 a las 10:05 hrs.

<p>Movimiento de piezas de los Luksic en Reino Unido</p>

