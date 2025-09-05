No paran: filial de gigante Constellation Software concreta su tercera adquisión en Chile

Pasó desapercibido. A principios de agosto, Vela Telematics concretó la compra de TrackTec, firma chilena de gestión de flotas, telemática y seguridad con base en Santiago y oficinas en Antofagasta.



La compañía -con más de 15.000 activos conectados y presencia en minería, logística, transporte de pasajeros y gestión de activos de alto valor- opera un centro de monitoreo que supervisa de forma centralizada la flota que circula en la mina de cobre más grande del mundo. Seguirá funcionando con su marca y equipo.



“Estamos muy contentos con la incorporación de TrackTec (...) Confiamos en que, bajo el liderazgo de Renato (Ramírez, su CEO) y el compromiso de todo su equipo, alcanzaremos grandes logros”, dijo Daniel Chausson, portfolio manager de Vela Telematics. Renato Ramírez, en tanto, subrayó que la llegada a Vela les permitirá “potenciar soluciones, alcance y atención al cliente” con respaldo global, sin perder identidad.



La operación consolida la tesis de Vela en telemática industrial: integrar tecnologías complementarias para ofrecer suites más robustas (TrackTec Suite incluye rastreo en tiempo real, telemetría avanzada, análisis de desempeño y seguridad operacional). En Chile, el grupo ya había comprado Samtech (abril de 2024; gestión de flotas y telemática para minería, construcción y cemento) y, en 2025, Rastreosat, histórico actor local en rastreo y control de flotas.



Vela Telematics es parte de Vela Industries Group y del Grupo Vela Software, brazo de Constellation Software Inc, uno de los mayores consolidadores de software vertical en el mundo, con más de 1.200 adquisiciones desde 1995. Su foco: industrias intensivas en capital y riesgo -minería, recursos naturales, utilities, infraestructura, manufactura, construcción y transporte- con soluciones de planificación, producción, medioambiente, gobernanza, salud y seguridad.