Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

No paran: filial de gigante Constellation Software concreta su tercera adquisión en Chile

A principios de agosto, Vela Telematics concretó la compra de la firma chilena TrackTec dedicada a la gestión de flotas, telemática y seguridad.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 5 de septiembre de 2025 a las 10:12 hrs.

transporte tecnología
<p>No paran: filial de gigante Constellation Software concreta su tercera adquisión en Chile</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

No paran: filial de gigante Constellation Software concreta su tercera adquisión en Chile
2
Coffee break

Fondo inmobiliario de Nicolás Ibáñez Jr. compra dos marinas en EEUU
3
Por dentro

Reino Unido: el nuevo destino de Isabella Luksic
4
Coffee break

Cómo Las Condes y Providencia atajan a las bandas de scooters que pululan en las inmediaciones de MUT
5
Coffee break

Movimientos en el dial: Consuelo Saavedra deja Duna y se incorpora a Radio 13C
6
Punto de partida

Toteat quiere comerse Latam: cierra ronda de US$ 7,4 millones
7
Por dentro

El 40% al que se aferra LarrainVial
8
Personaje

“Recuperamos el hambre de crecer”: Falabella proyecta invertir cerca de US$ 800 millones en 2026

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete