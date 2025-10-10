Parcelas, derechos de agua y $1.898 millones en instrumentos transables: qué declaró el ministro de economía Álvaro García
En cuanto a sociedades, detalla el 2,11% en la sociedad Inversiones Plaza Pocuro, descrita como una sociedad de inversión y rentistas de capitales mobiliarios en general.
Hace pocos días, Álvaro García concretó su primera Declaración de Intereses y Patrimonio, dado que acaba de asumir como ministro de Economía. Fue el 21 de agosto cuando tomó el cargo, en reemplazo de Nicolás Grau quien asumió en la cartera de Hacienda, tras la renuncia al gabinete de Mario Marcel.
En el documento fechado el 16 de septiembre, el ingeniero comercial detalla haberse dedicado a la consultoría remunerada, mencionando a la firma AGH Consultoría Estratégica y también a Aguas de Antofagasta.
En cuanto a los bienes, describe un inmueble en Lo Barnechea, en plena propiedad y que tiene un avalúo fiscal de $ 78,4 millones; una parcela en Casablanca (Región de Valparaíso), en plena propiedad y avaluada en $ 26,4 millones; y otra parcela en Peñalolén, avaluada en $ 55,7 millones. Y en cuanto a vehículos, menciona dos: una camioneta Nissan X Trail, por $ 5,4 millones, y Station Wagon Subaru, por $ 12,4 millones.
También describe derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos y superficiales, en el canal Lo Hermida y en El Arrayán.
Asimismo, describe la tenencia de instrumentos transables por un total de $ 1.898,4 millones. En el detalle, cuotas de fondos mutuos en el Banco de Chile por $ 319 millones; cuotas de fondos mutuos en LarrainVial, por $ 526 millones; cuotas en fondos de inversión en LarrainVial por $ 381,5 millones; cuotas en fondos de inversión en Inversiones Tunquen Limitada, por $ 44,9 millones; cuotas de fondos mutuos en Banco de Chile por $ 154,7 millones; y cuotas de fondos mutuos en Banco de Chile por $ 472,1 millones.
