Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Cómo cuido mis lucas
Cómo cuido mis lucas

El regreso del portafolio de inversiones 25/25/25/25

Creado en los ‘80, propone un modelo de inversión que divide, en partes iguales, la exposición en acciones, bonos, commodities y efectivo. Según Bank of America, este esquema podría adaptarse mejor al escenario actual de inflación alta y tasas persistentes. ¿Pero conviene aplicar esto en Chile? Parece que no. Estos son los detalles.

Por: Mateo Navas

Publicado: Viernes 24 de octubre de 2025 a las 09:30 hrs.

<p>El regreso del portafolio de inversiones 25/25/25/25</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Hijo de Heike Paulmann aterriza en The Fresh Market como pasante
2
Coffee break

Otra polémica en Zapallar... por proyecto inmobiliario
3
Coffee break

Como KLog se convirtió en la primera startup chilena en reservar su ticker en la bolsa de Nueva York
4
Cómo cuido mis lucas

El regreso del portafolio de inversiones 25/25/25/25
5
Coffee break

Se vende el Fiordo Quintupeu ¿La última pieza del Parque Pumalín?
6
Coffee break

Rembre, empresa de economía circular, gana importante premio internacional Zero Waste
7
Por dentro

Las normas y el partidor que definió Paulmann
8
Coffee break

Firma de venture capital de Cristóbal Piñera cierra su segundo fondo de inversión

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete