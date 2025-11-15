Click acá para ir directamente al contenido
La columna de J.J.Jinks: El IPSA de mañana

En el caso de que las encuestas fallen estrepitosamente, el único escenario donde el IPSA seguiría siendo feliz es en el improbable evento de que Evelyn sea la triunfadora de la “primaria” de derecha. En cualquier otro caso, a afirmarse.

Por: J.J.Jinks

Publicado: Sábado 15 de noviembre de 2025 a las 21:00 hrs.

