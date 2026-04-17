Los caminos empresariales que Andrés Ergas Heymann dejará por la Embajada en Washington

Esta semana el Presidente José Antonio Kast lo ratificó para asumir como embajador de Chile en Estados Unidos, un cargo que lo obligará a dejar la participación activa en sus negocios.

Coleccionista de autos, piloto de avión, de planeador y de helicóptero. Practicante de deportes y hobbies como el esquí, la pesca, la bicicleta y las motos. Criador de perros de raza en su adolescencia, logrando vender la primera camada de cachorros a los 16 años. Estos son sólo parte de los datos biográficos del multifacético Andrés Fernando Ergas Heymann, empresario, ex alto directivo bancario, ingeniero comercial de la UDP, de 59 años, quien este miércoles fue ratificado como la opción por la que se decantó el Presidente José Antonio Kast para asumir como embajador de Chile en Estados Unidos. Una decisión que a Ergas le costó tomar, y sobre la que aún mastica quiénes -familiarmente- lo acompañarán a Washington. Tiene tres hijos de su primer matrimonio, y actualmente mantiene una relación con la paisajista Karin Oetjen.

Juntos, pero no revueltos

Personas cercanas a este clan Ergas cuentan que su origen está en Temuco y que el gran artífice del patrimonio familiar se debe a Jacob Ergas Ergas, hoy de 91 años, para quien la crisis de 1982-83 en Chile significó que se entusiasmara con entrar a la propiedad del Banco Edwards. Era una época convulsa, con la intervención de la banca y en un ambiente donde nadie apostaba por Chile. Y mientras otros inversionistas estuvieron reticentes -porque centraban su atención en los cuantiosos pasivos del banco-, él vio que, con las normas de conversión de deuda del Banco Central, podría haber futuro. Y lo hubo. El banco no sólo fue un negocio que funcionó, sino que -avanzando en el tiempo- pronto llamó la atención del Grupo Luksic, que entró a la propiedad del banco en 1999, y vendría después la fusión con el Banco de Chile y aún más tarde con el Citi.

De allí que hoy ambos hijos de Jacob Ergas siguen en la propiedad de esta entidad bancaria. Juntos, pero no revueltos -como dice el refrán-, sino que cada uno con su sociedad. Andrés Ergas, a través de Ever Chile SpA, que aparece con el 1,869% de la propiedad del banco, equivalentes, a los actuales precios de la acción de la entidad, a unos US$ 390 millones. Su hermano Jorge, a través de Ever 1 Bae SpA, con el 1,155%. En Banco de Chile ambos hermanos se coordinan para la nominación al directorio. Andrés Ergas renunció hace un mes y por norma estatutaria del banco, el reemplazo por ese mes recayó en Paul Fürst, dado que éste era el primer director suplente del banco, un independiente. Y luego, cuando ocurrió la junta de accionistas, los votos de Ergas concurrieron para que, junto a otros accionistas, Fürst saliera titular.

Hace ya más de dos décadas que el padre optó en vida por dividir el patrimonio entre ambos hijos. De allí que hoy, de Jorge Ergas dependen negocios como la sociedad Gestión Urbana, que tiene amplias actividades en el rubro inmobiliario y financiero, en Chile y Estados Unidos, de la cual dependen negocios como el conocido Movicenter de Huechuraba, Inersa Barrio, su ya mencionada participación en Banco de Chile, la compañía de seguros Orion, y Cypress en Estados Unidos, y con negocios en California, Nevada, Idaho y Florida. En todos ellos no participa Andrés Ergas.

Los apoderados

Este último, enfocó su actividad en cuatro rubros. Uno es el financiero, con su porcentaje en el Banco de Chile, y donde fue asesor del directorio desde agosto de 2014 y director desde 2017 y al que renunció el 12 de marzo pasado. Otro es el sector retail, con la firma Todomoda & Isadora, que corresponde a una máster franquicia de la argentina The Blue Star Group, dedicada a la venta de accesorios. Una tercera vertical es el turismo, cuyo negocio más renombrado es la sociedad Nomads of the Seas, con el crucero Atmosphere, negocio que surgió en 2006 para desarrollar expediciones de ultra lujo en la Patagonia, convencido el empresario de que en el turismo podía ser un actor relevante en la industria mundial. Este negocio hoy funciona tipo charter, a pedido. Y negocios inmobiliarios en Chile y Estados Unidos, país este último donde se ha dedicado a hacer desarrollos de condominios para renta para clientes de altos ingresos y que al cabo de cinco años son vendidos.

En Estados Unidos aparecen vigentes y activas sociedades como FTL Condominium Investments LLC y FTL Marine Investments LLC, ambas radicadas en Ford Lauderdale Beach. En ambas compañías figura como representante uno de sus brazos derechos en los negocios, María Eugenia Rodríguez Taborga, la CFO de uno de los vehículos de inversión del empresario, Ever Chile.

En el país, a su turno, además de esta sociedad, sus negocios están canalizados a través de Inversiones Austral SpA y varias otras sociedades, como Inversiones Yanteles, Kurti, Servicios Turísticos Nomads of the Seas e Inversiones Aéreas Andes Limitada. Sociedades en las que entre julio y agosto del año pasado modificó la forma de administración, estableciendo una prelación de apoderados por “clases”, en la que el mismo Ergas aparece como el apoderado clase A y luego varios colaboradores en categorías B y C, con distintas facultades.

Uno de sus más cercanos en los negocios y amigo es Ezequiel Klas, un argentino, ex McKinsey, y miembro del directorio de Todomoda & Isadora, y quien es además presidente del Círculo Israelita de Santiago. Ergas, dicen entendidos, participa activamente en la Comunidad Israelita de Santiago (CIS), la principal sinagoga del país, ubicada en Lo Barnechea.

En el entorno de Andrés Ergas cuentan que por su estilo bastante hermético y discreto a nivel público, no ha querido salir a aclarar datos que vinculan su persona con otro Andrés Ergas H., cuando en realidad corresponden a un alcance de nombre con Andrés Ergas Heller, también ingeniero comercial de la UDP -igual que Andrés Ergas Heymann-, con un MBA en el Advanced Management Program, de Harvard, quien también coincidentemente se desempeñó con un cargo gerencial en Banchile Inversiones, y que después se independizó y fundó una gestora patrimonial y multifamily office, DND Private Investment. En esta firma, no participa Ergas Heymann, quien tiene un parentesco en segundo grado con Ergas Heller, y es muy frecuente que los confundan.

Melnick, el puente

Quienes conocen al empresario indican que la relación con los Kast es de larga data. Y un rol clave lo habría cumplido Sergio Melnick, el ya fallecido ingeniero, político, exministro y panelista de televisión, quien en la década del 2000 fue director del Banco Edwards, cercano a la familia Ergas, y quien a su vez fue cercano a Miguel Kast en la desaparecida Odeplan. De ahí Ergas -quien también fue director en el Banco Edwards- conoció a José Antonio Kast, quien hace ya tiempo quería sumarlo como colaborador desde alguna vereda al Gobierno.

Entendidos dicen que, aunque Andrés Ergas conoce sobradamente al canciller Francisco Pérez Mackenna, quien fue director del Banco de Chile desde 2001, hasta su renuncia para irse al Gobierno -y con quien Ergas coincidió en esa mesa durante parte de ese período-, esta coincidencia no fue gravitante en su nombramiento como embajador. Y si bien Andrés Ergas no milita y no ha participado activamente en la actividad política, quienes lo conocen dicen que su pensamiento es muy “filo republicano”, y que hay afinidad y sintonía de miradas en torno a lo que Chile necesita. Algo que el mismo empresario dejó traslucir durante una entrevista concedida hace poco más de un año, en el marco del podcast Escalando Negocios. Allí se despachó frases como: “Me cargan las banderas de lucha ‘absolutamente’ ambientalistas, feministas”, dijo. O “el empresario es el que genera y el Estado es el que te quita”, aseveró. Allí también, junto con contar su filosofía a la hora de invertir, revelando que lo hacía de manera conservadora -“creo que hay que estar invertido donde tu patrimonio está a salvo”, dijo-, también se refirió al estallido “delictual”, según lo denominó. Y contó que decidió mantener su posición mayoritariamente en Chile. “Fui de los pocos que hicieron eso”, dijo.

Nativo

Pese a que Andrés Ergas no cuenta con formación diplomática de carrera, varios cercanos creen que tiene atributos para desempeñarse en su nuevo rol en Estados Unidos. De partida, su “inglés perfecto”, coinciden consultados, que es “absolutamente nativo”, fruto de haber vivido parte de su infancia en Brownsville, al sur del estado de Texas, donde se trasladó su padre durante el gobierno de la UP en Chile en los ‘70. Y luego por su formación escolar en el Nido de Águilas.

A esto se suma, agregan sus cercanos, el hecho de que su estilo -franco, directo, de frente, sin enredos y “sin anestesia”- podría calzar bien bajo la administración Trump. Además, la red de contactos generados a partir de su variada vida empresarial, en especial con su faceta turística. “Conozco a toda la gente importante del planeta, porque ha estado en el barco”, decía Andrés Ergas a La Segunda en 2017.

Ergas transitó como CEO del banco HNS, institución que comenzó a operar en 2002 orientado a la banca pyme, en sociedad entre Ergas y Heller Financial, ligada al Banco Fuji, de Japón, y luego General Electric, y fue vendido al Rabobank en 2007. Y fue director de variopintas compañías, como BMW Chile, Mitsubishi Motors, el Hotel Plaza San Francisco Kempinski, y fundador y chairman de la Asociación Chilena de Factoring.

Según la última memoria de 2025 del Banco de Chile, Andrés Ergas figura como chairman en Nomads of the Seas, Todo Moda, Isadora y la sociedad Inersa 1. Ahora tendrá que dejar su participación activa en estas compañías y directorios. Para debutar en Washington.