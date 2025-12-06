Ramón Salinas, Head de Copec Wind Garage: “Cuando esas alianzas y colaboraciones (entre startups y empresas) funcionan, son realmente transformadoras”
En 15 minutos, el ingeniero que lidera el hub de innovación de Copec intentó resumir cómo las startups y las empresas, específicamente Copec, están potenciando un trabajo de manera conjunta.
En 15 minutos, el ingeniero que lidera el hub de innovación de Copec intentó resumir cómo las startups y las empresas, específicamente Copec, están potenciando un trabajo de manera conjunta. “Con la velocidad de la tecnología y las disrupciones, las empresas estamos buscando cada vez más velocidad e innovación. Y las startups, por otro lado, están buscando financiamiento y escala, entonces pareciera ser que eso es un mundo que se tiene que mezclar de forma muy natural”, comentó. Y afirmó: “Cuando esas alianzas y colaboraciones funcionan son realmente transformadoras”.
En concreto, Salinas comentó que desde Copec Wind ven que el potencial es gigantesco cuando ambos rubros se juntan. “La ambición es muy linda, pero la ejecución no es fácil”, afirmó. Luego, resumió en seis capítulos los pasos esenciales que desde Copec Wind Garage consideran a la hora de trabajar con una startup.
El primer capítulo trató sobre intentar hablar con el mismo idioma, “muchas veces (las empresas y las startups) usamos las mismas palabras, los mismos conceptos, pero nos referimos a cosas distintas”, dijo.
El segundo capítulo abarcó el modelo de cortejo, cómo la empresa se acerca y “seduce“ a la startup para empezar a trabajar juntas. “Nosotros entendemos que tenemos que movernos rápido”. Un caso de éxito, ejemplificó, fue el trabajo conjunto que hicieron junto a Turntide, startup de motores inteligentes que conocieron en EEUU y que después pilotearon en Chile en sus estaciones de servicio.
El tercer capítulo trató sobre la importancia del seguimiento de un protocolo estricto del experimento de proyecto entre una startup y una empresa.
El cuarto capítulo fue sobre el rol clave de los "traductores": la alta gerencia, la gente en terreno y los mismos trabajadores de Copec Wind Garage, los cuales “muchos son exemprendedores, gente que ha trabajando en startup, que tiene esa visión y esa flexibilidad, y esas ganas de acompañar a la startup”.
El quinto capítulo fue sobre la inversión final en la startup. En el caso de Copec Wind, tienen un objetivo ambicioso: “Nosotros necesitamos que ese piloto se convierta en negocio para nosotros”.
En el sexto y último capítulo, Salinas describió la importancia de tener un playbook, un manual, cuyos puntos cruciales, en el caso de Copec Wind, son: mantener la cultura y a los founders liderando la empresa, mantener un directorio y a los equipos comerciales conformados por miembros de la empresa y la startup; y mantener una prestación de servicios por parte de Copec para apoyar a las startup en el resto del camino.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
