Con taco para Bachelet, sin cordones para Boric y botas con flecos para Bolocco: Los recuerdos del zapatero Patricio Arévalo

Se formó de manera autodidacta desde los 13 años y llegó a convertirse en uno de los zapateros más famosos de Chile. Aquí desclasifica sus historias. Al actual mandatario, por ejemplo, le hizo dos pares. “Vi que es destrozón con los zapatos… Pedí que me los mandaran de vuelta para una renovación”, cuenta.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 13 de septiembre de 2025 a las 21:00 hrs.

