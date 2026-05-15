Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF SUD
DF SUD

Alexander Seitz, CEO de Volkswagen Sudamérica: “(En Argentina) vemos un mercado un poco débil, por eso vamos a fortalecer la producción local e importar menos desde Brasil”

El ejecutivo abordó el escenario que enfrenta la industria automotriz argentina en medio de la caída de la producción local, además de los planes de la firma en Chile y del programa de inversiones por US$ 3,7 mil millones que Volkswagen impulsa en Sudamérica hasta 2028.

Por: Karen Flores

Publicado: Lunes 18 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Volkswagen Argentina autos Industrias economía internacional Economía latinoamericana América Latina expansión empresas Karen Flores
<p>Alexander Seitz, CEO de Volkswagen Sudamérica: “(En Argentina) vemos un mercado un poco débil, por eso vamos a fortalecer la producción local e importar menos desde Brasil”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

“País de arrendatarios”: el 80% de las familias chilenas ya no puede comprar una vivienda
2
Mercados

Masisa negocia venta de su propiedad y austriaca Egger correría con ventaja
3
Empresas

Biministro Mas endurece el tono por la situación de Codelco: "Es una compañía que está fuera de control"
4
Internacional

Estados Unidos e Irán lejos de un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz tras el impacto de un dron en una central eléctrica de los Emiratos Árabes
5
Empresas

Fabricados con restos de barcos: Grupo Patio crea nueva filial para vender pisos modulares
6
DF MAS

Arsen Tomsky, fundador del unicornio inDrive: “Probablemente soy la persona más exitosa del mundo que sigue tartamudeando”
7
Empresas

Landes condena denuncia contra ejecutivo por presunto acto discriminatorio en vuelo de Latam
8
Empresas

CIC busca volver a sus números prepandemia, define plan de inversiones por más de $ 2 mil millones y apunta a llegar a 50 tiendas en 2027
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete