Copa Airlines llevará Internet de alta velocidad a toda su flota con Starlink
La aerolínea panameña ya realizó el primer vuelo con el nuevo servicio y espera completar su implementación en todos sus aviones durante el primer semestre de 2027.
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El pasado 4 de julio, Copa Airlines, aerolínea panameña miembro de la red global Star Alliance, realizó el vuelo inaugural de su primera aeronave equipada con internet de alta velocidad de Starlink.
Con esta iniciativa, según la compañía, se convertirá en la primera aerolínea de latinoamérica en ofrecer conectividad WiFi de alta velocidad a bordo de toda su flota. Según informó la empresa, la implementación se realizará de forma progresiva y se espera que concluya durante el primer trimestre de 2027.
Diana Mizrachi-Kopel, directora senior de Experiencia del Cliente de Copa Airlines señaló que “esta iniciativa responde a nuestro objetivo de cumplir consistentemente con las necesidades de nuestros pasajeros e innovar de manera continua para elevar la experiencia de su viaje. La aerolínea más puntual de América Latina es ahora la única con internet de alta velocidad Starlink en sus aeronaves”.
Además, la compañía informó que los miembros PreferMember Gold, Platinum y Presidential del programa ConnectMiles, así como los pasajeros que viajen en Clase Ejecutiva, tendrán acceso gratuito al servicio de WiFi. El beneficio también estará disponible para los clientes de los planes Starlink Residential y Starlink Roam.
El resto de los pasajeros podrá contratar el servicio directamente a través del portal de acceso de Starlink.
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