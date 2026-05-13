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Bunq, el neobanco europeo, solicita licencia bancaria en México para expandir su negocio fintech

De llegar a ser aprobada, la licencia permitiría a la firma ofrecer productos bancarios de servicio completo en el país, incluidas cuentas multidivisa y depósitos protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 16:16 hrs.

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<p>Bunq, el neobanco europeo, solicita licencia bancaria en México para expandir su negocio fintech</p>

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