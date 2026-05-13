Bunq, el neobanco europeo, solicita licencia bancaria en México para expandir su negocio fintech

De llegar a ser aprobada, la licencia permitiría a la firma ofrecer productos bancarios de servicio completo en el país, incluidas cuentas multidivisa y depósitos protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Bunq BV, el neobanco de origen holandés, solicitó una licencia bancaria en México, convirtiéndose en la más reciente firma digital en intentar entrar al mercado de tecnología financiera de rápido crecimiento en América Latina.

La empresa presentó una solicitud de licencia bancaria completa ante el organismo regulador mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en coordinación con el banco central, señaló la firma en un comunicado.

De aprobarse, la licencia permitiría a bunq ofrecer productos bancarios de servicio completo en el país, incluidas cuentas multidivisa y depósitos protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de México.

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Bunq afirmó que planea centrarse en clientes que viven, trabajan y viajan a través de fronteras, al argumentar que los bancos tradicionales han tenido dificultades para atender a personas con necesidades financieras internacionales.

México, uno de los mayores mercados de remesas de América Latina y un centro cada vez más relevante para trabajadores y empresas internacionales, es un “hogar natural” para la empresa, afirmó el director ejecutivo Ali Niknam en el comunicado.

La empresa neerlandesa se suma a otras fintech como Nu Holdings y Mercado Pago, de MercadoLibre Inc., que también han buscado operar como bancos en México. A principios de este año, Plata Card, la fintech fundada por un exejecutivo del mayor prestamista en línea de Rusia, y Revolut Ltd. lanzaron operaciones bancarias completas en México.

La solicitud representa un paso más en la estrategia de expansión internacional de bunq. La empresa, que opera en más de 30 mercados europeos, solicitó recientemente una licencia bancaria en EE.UU. y recibió la aprobación para una licencia de corredor de bolsa en ese país.