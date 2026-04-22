Coca-Cola inaugura nuevo centro de distribución en Argentina con inversión de US$ 51 millones

Bajo el nombre de "Nuevo Norte", el centro permitirá optimizar la operación y mejorar los niveles de servicio para miles de comercios en el área Metropolitana de Buenos Aires.

Con una inversión de US$ 51 millones, Coca-Cola inauguró un nuevo centro de distribución en Argentina, ubicado en el municipio de Tres de Febrero en la provincia de Buenos Aires.

Bajo el nombre de "Nuevo Norte", localizado específicamente en el Parque Logístico de Camino del Buen Ayre, el centro permitirá optimizar la operación y mejorar los niveles de servicio para miles de comercios en el área Metropolitana de Buenos Aires, según explicó la firma.

De acuerdo con lo informado por la compañía, la nueva inversión forma parte del plan por US$ 1.400 millones que Coca-Cola está llevando adelante en Argentina, el cual fue anunciado el año pasado y cuya ejecución está prevista hasta 2028.

En esa línea, su objetivo es modernizar operaciones, fortalecer la infraestructura logística y profundizar las iniciativas de sustentabilidad.

En una visita al país trasandino, Bruno Pietracci, presidente de la firma para América Latina, señaló a medios nacionales que "el sistema Coca-Cola cree en el potencial de Argentina. Estamos comprometidos a seguir invirtiendo para fortalecer nuestras operaciones, generar empleo y acompañar el desarrollo de las comunidades en todo el país”,

Y es que noticia se da a conocer tras el cierre positivo de 2025 para la firma y semanas antes que comience la Copa Mundial de Fútbol, evento en el que Coca-Cola apuesta como sponsor oficial de FIFA y de la misma Selección argentina.

Planes recientes

Los planes de Coca-Cola en distintas regiones de Argentina vienen desarrollándose desde algunos años. En 2025, Reginald Lee -el primer embotellador de Coca-Cola en el país austral- incorporó una nueva línea de producción a partir de una inversión por US$ 18,5 millones en su planta ubicada en la localidad de Ranelaghm en la provincia de Buenos Aires.

A su vez, en 2024, Coca-Cola Andina Argentina inauguró en Mendoza una nueva línea de envases retornables a partir de una inversión por US$ 40 millones, posicionando a la operación como una de las más importantes y tecnológicamente avanzadas de Sudamérica.

Bajo ese contexto, el grupo reiteró su estrategia de innovación y apoyo a las economías regionales, apostando por la modernización operativa y la reducción de la huella ambiental como ejes centrales de su política corporativa en sus 83 años de presencia en Argentina.