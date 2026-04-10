Coca-Cola Andina participa en el Opening Bell de la NYSE

“Este hito refleja el camino que Coca-Cola Andina ha recorrido en sus 80 años de historia, marcado por una gestión consistente, el compromiso de sus equipos y una visión de largo plazo orientada a crear valor sostenible en los países donde opera”, afirmó Miguel Ángel Peirano.

En la mañana del miércoles 8 de abril, la plana mayor de Coca-Cola Andina subió al estrado de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Liderada por su vicepresidente ejecutivo, Miguel Ángel Peirano, la delegación de la firma chilena protagonizó el tradicional toque de campana (Opening Bell), un hito que marcó la conmemoración de los 80 años de la compañía y sus más de tres décadas transando en la principal plaza financiera del mundo.

Fundada en 1946 y con presencia en la bolsa neoyorquina desde julio de 1994, la embotelladora -que opera en Chile, Argentina, Brasil y Paraguay- atraviesa un año de balances. “Este hito refleja el camino que Coca-Cola Andina ha recorrido en sus 80 años de historia, marcado por una gestión consistente, el compromiso de sus equipos y una visión de largo plazo orientada a crear valor sostenible en los países donde opera”, afirmó Miguel Ángel Peirano.