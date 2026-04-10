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Coca-Cola Andina participa en el Opening Bell de la NYSE

“Este hito refleja el camino que Coca-Cola Andina ha recorrido en sus 80 años de historia, marcado por una gestión consistente, el compromiso de sus equipos y una visión de largo plazo orientada a crear valor sostenible en los países donde opera”, afirmó Miguel Ángel Peirano.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 10 de abril de 2026 a las 09:34 hrs.

Coca-Cola empresas Estados Unidos
<p>Coca-Cola Andina participa en el Opening Bell de la NYSE</p>

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