Grupo Energía Bogotá adquiere participación de brasileña Axia Energía en activos de transporte de energía por US$ 91 millones

La transacción abarca las entidades de propósito especial (SPE) Goiás Transmissão, MGE Transmissão, Transenergia Renovável y Transenergia São Paulo, las cuales representan aproximadamente 1.086 kilómetros de líneas de transmisión.

La brasileña Axia Energía -una de las mayores empresas de energía renovable y de transmisión eléctrica del gigante sudamericano- anunció el cierre de la venta de su participación del 49% en cuatro empresas de transmisión de energía al vehículo de inversión Gebbras, perteneciente al colombiano Grupo Energía Bogotá (GEB).

De acuerdo con lo informado por la antigua Eletrobras, a través de un comunicado, Axia recibirá 451,5 millones de reales brasileños (US$ 91,07 millones) por los activos.

En esa línea, la transacción abarca las entidades de propósito especial (SPE) Goiás Transmissão, MGE Transmissão, Transenergia Renovável y Transenergia São Paulo, las cuales representan aproximadamente 1.086 kilómetros de líneas de transmisión y se encuentran en los estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y São Paulo.

Grupo Energía Bogotá adquirió una participación mayoritaria en activos de Axia en 2015, cuyas concesiones se extienden hasta finales de la próxima década y se espera que generen ingresos netos por aproximadamente 218 millones de reales brasileños hacia 2027, además de resultados operacionales cercanos a los 176 millones de reales para esa misma fecha.

“La finalización de la transacción está sujeta a condiciones de mercado habituales, ajustes pertinentes y otros factores, y refuerza el compromiso de Axia Energia con la optimización de intereses minoritarios, la disciplina de capital y la simplificación de su estructura corporativa, tal como se prevé en su Plan Estratégico”, señaló la compañía brasileña.

Expansión en Brasil

La operación se da en medio de una participación consolidada del grupo colombiano en Brasil. Actualmente, GEB ya posee el 51% en estas entidades de propósito especial, lo que abarca 13 concesiones que superan los 5.200 kilómetros de redes de transmisión, posicionándose como el quinto actor del país en este segmento.

De acuerdo con la firma, este crecimiento ha estado respaldado por alianzas estratégicas, entre ellas su participación en Argo Energía junto a Redeia, de España.

En ese contexto, la reciente adquisición se enmarca, según la compañía, en la estrategia de expansión y consolidación de GEB en el negocio de transmisión en Brasil, uno de los mercados más dinámicos y competitivos del continente en materia energética.

“Con un modelo basado en ingresos estables de largo plazo y un sistema que ya supera los 180.000 kilómetros de redes, Brasil se consolida como un eje estratégico para el crecimiento del Grupo, respaldando movimientos como la toma de control total de estas concesiones”, enfatizó la firma en un comunicado.

Por su parte, el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, afirmó que “este paso refleja una visión clara: consolidar activos estratégicos que no solo fortalezcan nuestra presencia en Brasil, sino que nos permitan seguir aportando a sistemas eléctricos más robustos, confiables y preparados para los desafíos de la transición energética”.

La compañía aseguró que mantendrá informado al mercado sobre los avances en el proceso de cierre de la transacción, en línea con las exigencias regulatorias y de transparencia propias de este tipo de operaciones.