Mondelez alcanza ingresos por US $1.348 millones en América Latina durante el primer trimestre de 2026

Dicho desempeño, según la firma, estuvo relacionado con la sólida dinámica de crecimiento en ingresos, apoyada en inversiones estratégicas en sus marcas y operación.

Mondelēz International, la multinacional estadounidense detrás de marcas como Oreo, Club Social y Trident, presentó sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026 y su desempeño en América Latina.

Según lo informado por la firma, en los primeros tres meses del año, en Latinoamérica alcanzó ingresos por US$ 1.348 millones, con un crecimiento de 12,1% frente al año anterior y un crecimiento orgánico de 5,1%, en un contexto en el que, a nivel global, los mercados emergentes crecieron 11,4% y los desarrollados 6,1%.

Dicho desempeño se dio en medio de un periodo en que la compañía mantuvo una sólida dinámica de crecimiento en ingresos, apoyada en inversiones estratégicas en sus marcas y operación.

Sebastián Belloni, director general de Mondelez Pacífico, afirmó que los resultado en mercado como Chile, “reflejan la fortaleza de nuestras marcas, nuestra capacidad de innovar constantemente y el compromiso de nuestros equipos para seguir conectando con las necesidades de los consumidores".

"Continuamos impulsando el crecimiento a través de un portafolio dinámico, nuevas propuestas de valor y una ejecución sólida en el mercado, reafirmando nuestra apuesta de largo plazo por el mercado local y por el desarrollo sostenible de nuestras categorías”, agregó

Con respecto a los resultados a nivel global, la empresa registró ingresos por US$ 10.080 millones, lo que representa un aumento de 8,2% frente al mismo periodo de 2025.

Por otro lado, la utilidad por acción fue de US$ 0,44, con un aumento de 41,9% frente al año anterior, mientras que la utilidad ajustada alcanzó US$ 0,67.

En línea con estos resultados, la utilidad operativa global se ubicó en US$ 808 millones, reflejando la capacidad de la compañía para sostener su desempeño frente a un entorno retador como factores de la inflación en los costos de insumos.

Con todo, la compañía mantuvo sus proyecciones a nivel global para 2026 y espera un crecimiento orgánico de ingresos entre 0% y 2%, un crecimiento de la utilidad ajustada por acción entre 0% y 5% y un flujo de caja libre cercano a US$ 3.000 millones.