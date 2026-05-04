Productores de carne de res de Canadá afirman que el acuerdo comercial con Mercosur devastará la industria

El presidente de la Asociación Canadiense de Ganado Vacuno, Tyler Fulton, afirmó que un acuerdo con el bloque sudamericano tiene "beneficios bastante dudosos" para el país, ya que el gobierno busca duplicar las exportaciones no estadounidenses para reducir su excesiva dependencia con su vecino.

Los productores de carne de vacuno canadienses temen que el plan de Ottawa para un acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano Mercosur provoque una avalancha de carne importada más barata que podría devastar su industria multimillonaria.

El presidente de la Asociación Canadiense de Ganado Vacuno, Tyler Fulton, afirmó que un acuerdo con Mercosur tiene "beneficios bastante dudosos" para el país, ya que el gobierno del primer ministro Mark Carney busca duplicar las exportaciones no estadounidenses para reducir su excesiva dependencia con la economía vecina.

“Simplemente no representa una oportunidad de mercado recíproca”, afirmó. “Acceder al mercado canadiense de carne de res tiene ventajas significativas, pero las oportunidades para los canadienses son muy limitadas”.

La CCA, que representa a 60.000 ganaderos y explotaciones ganaderas, informó que las importaciones a Canadá procedentes de los países del Mercosur aumentaron un 238% entre 2021 y 2025, y añade que sus cuotas anuales se agotaron en cuestión de días este año.

Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y Bolivia se encuentra en proceso de adhesión plena. Sus exportaciones se basan principalmente en materias primas como petróleo, minerales y productos agrícolas. Welber Barral, consultor de BMJ Associados y exfuncionario comercial brasileño, afirmó que la oposición canadiense formaba parte del proceso de negociación.

“En Europa, acabó derivando en un sistema de cuotas. Brasil y Mercosur intentarán que sea de libre comercio. Es parte del juego”, afirmó. Fulton desestimó las acusaciones de proteccionismo, ya que Canadá está "muy expuesta a las importaciones", y añadió: "El año pasado, Canadá importó el 30% de su carne de res, mientras que Estados Unidos importó el 19% y la UE el 7%".

Brasil es el mayor exportador mundial de carne de vacuno, con envíos de 3,5 millones de toneladas el año pasado por un valor de US$ 18.000 millones. Sus exportaciones en el primer trimestre de 2026 aumentaron un 18% en volumen y más de un tercio en ingresos, según un organismo del sector.

China, el principal comprador de carne de res para la nación sudamericana, restringió recientemente el acceso a su mercado. Expertos del sector predijeron que esto podría provocar que el producto se desvíe a otros destinos. Argentina, otro importante productor y miembro del Mercosur, también se encuentra entre los principales países productores.

Fulton afirmó que el acuerdo con Mercosur corre el riesgo de socavar el creciente número de cabezas de ganado de los agricultores a nivel nacional tras una sequía prolongada, mientras que "las cuotas de China provocan un aumento repentino de las importaciones".

En 2025, las exportaciones canadienses de carne de res alcanzaron los 5.300 millones de dólares canadienses, un 7,7% más que en 2024, a pesar de un volumen ligeramente inferior. Canadá envía el 75% de sus exportaciones de carne de res a Estados Unidos.

Carney ha viajado por todo el mundo buscando acuerdos comerciales con el objetivo de "catalizar una inversión total de 1 billón de dólares canadienses en Canadá durante los próximos cinco años". Canadá inició las conversaciones del Mercosur en 2018, pero reactivó el proceso en respuesta a las turbulencias comerciales con Estados Unidos.

Según informó Financial Times en diciembre, espera firmar un acuerdo antes de finales de 2026. En abril, los ganaderos de Ontario escribieron a Carney oponiéndose al acceso al Mercosur, "ya que introduciría importaciones de menor coste y menor calidad que, en última instancia, perjudicarían a los consumidores, al medio ambiente, a las comunidades rurales y a las familias agricultoras".

El temor a una avalancha de productos baratos provocó una ola de protestas de los agricultores europeos contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur. Bruselas decidió entonces aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de principios de mayo.

Fulton afirmó que sus homólogos estadounidenses han advertido que las importaciones de carne de res del Mercosur se consideran una "puerta trasera" para acceder a sus mercados, lo que podría infringir el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Graeme Crosbie, economista sénior de Farm Credit Canada, afirmó que el alcance global de los países del Mercosur en el comercio de carne de vacuno era "indiscutible", pero que en su mayoría envían cortes congelados o más baratos a Norteamérica.

“Hay que ser cauteloso con Mercosur, no solo con el sector cárnico, teniendo en cuenta que la revisión formal del T-MEC comienza en julio”, dijo. La asociación brasileña de exportadores de carne rechazó las críticas, afirmando que el sector respeta las cuotas de importación y que Canadá no figura entre sus 15 principales destinos de exportación.

“El año pasado exportamos aproximadamente 14.000 toneladas de carne de res a Canadá, un volumen bastante bajo en comparación con el consumo del país. En el primer trimestre de este año, fueron aproximadamente 3.000 toneladas, lo que equivale a unas 1.000 toneladas al mes”, dijo un portavoz.

“Cualquier acuerdo con Mercosur debe ser beneficioso para las empresas y los trabajadores canadienses en todo el país”, dijo un portavoz de Maninder Sidhu, ministro de Comercio Internacional de Canadá, quien se reunió con la CCA la semana pasada. El sector cárnico canadiense genera 350.000 puestos de trabajo y aporta US$ 34.200 millones al PIB cada año.