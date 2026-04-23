Mercosur discutirá la reintegración de Venezuela al bloque económico

La evaluación se da en paralelo a los intentos de Colombia por incorporarse como miembro de la instancia multilateral.

Mercosur se prepara para debatir el posible regreso de Venezuela al bloque sudamericano, una señal del acercamiento regional hacia Caracas tras la salida de Nicolás Maduro del poder este año.

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, dijo que el grupo podría revisar la suspensión de Venezuela, ya que el país atraviesa un “momento diferente”. Esto sugiere un cambio en la dinámica regional tras años de aislamiento. “Venezuela se incorporó al Mercosur, fue suspendida y, al entrar en un momento distinto, eso será rediscutido”, señaló Alckmin a periodistas en Brasilia.

El acercamiento de Venezuela a instituciones occidentales ha cobrado impulso desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina y avanzó en recomponer vínculos con EEUU. El Fondo Monetario Internacional indicó la semana pasada que retomará el contacto formal, lo que abre la puerta a un eventual acceso a financiamiento multilateral.

Venezuela fue suspendida del Mercosur en 2017 por incumplir la cláusula democrática y compromisos económicos. Su reincorporación requeriría el consenso de los Estados miembros y una evaluación de si cumple nuevamente esos estándares.

El Mercosur avanza en una reconfiguración más amplia, que incluye la implementación provisional de un acuerdo comercial largamente demorado con la Unión Europea a partir del 1 de mayo. Brasil estima que el acuerdo podría aumentar sus exportaciones al bloque europeo en torno a 13%.

Alckmin, quien también fue ministro de Industria y Comercio de Brasil, destacó que la expansión forma parte de la agenda estratégica del Mercosur. Bolivia está adoptando las normas legales y comerciales del bloque tras ser aceptada como miembro pleno en 2024, mientras que Colombia busca incorporarse como miembro pleno. Mercosur tiene como miembros fundadores a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

“Es muy importante profundizar la integración latinoamericana”, afirmó Alckmin, al señalar que el comercio intrarregional representa menos del 30% del total, frente a cerca de 50% en América del Norte, casi 60% en Europa y cerca de 70% en el sudeste asiático.