Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Senadores votarán mañana proyecto misceláneo + INE actualiza la realidad salarial en Chile + El dólar se desploma tras IPC en EEUU
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Senado votará mañana reforma clave. En la reunión de comités de senadores de esta mañana, se confirmó la decisión inicial de votar hasta total despacho el proyecto de reactivación y reconstrucción nacional este miércoles, a pesar de que el texto fue despachado a la Sala desde la comisión de Hacienda la tarde del lunes mucho antes de lo esperado.
INE actualiza la realidad salarial en Chile. Una nueva fotografía respecto a la realidad salarial del país entregó el INE con la última actualización de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2025, que reveló que el 50% de quienes trabajaron en el país recibieron ingresos menores o iguales a $ 680.000 al mes durante el año pasado.
El dólar baja con fuerza. Luego de la sorpresa de la contracción de 0,4% en el IPC en Estados Unidos en junio, el dólar cotiza a esta hora en $ 924,90, lo que implica una caída de $ 9,8 respecto del máximo de cierre en lo que va del año que anotó ayer lunes. Por su parte, el futuro del cobre referencial Comex avanzaba 1,38%, a US$ 6,36 por libra.
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