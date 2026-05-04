Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Imacec decepciona + SalfaCorp invierte en Maipú + Fuerte alza del dólar
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Imacec sorprende con una nueva caída. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de marzo registró una caída de 0,1% frente al mismo mes del año pasado, informó este lunes el Banco Central. La cifra está por debajo de la estimación en la encuesta a economistas de Bloomberg, que preveían un crecimiento anual de 0,5% para el tercer mes del año.
Matriz de Salcobrand acuerda compra de Rotter & Krauss. Empresas SB -el holding matriz de Salcobrand, Preunic y DBS- anunció este lunes la firma de un acuerdo con HAL Optical Investments, controladora de origen neerlandés de Rotter & Krauss. ¿El motivo? Adquirir el 100% de las acciones de la reconocida firma óptica chilena.
Cómo inicia el dólar la semana. A medida que vuelven a reportarse hechos violentos en el golfo Pérsico, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 914,46 lo que implica un alza de $ 14,36 respecto al cierre del jueves en Chile. El petróleo Brent repuntaba 5,9% a US$ 114,5 por barril (el viernes cerró a la baja). Mientras, el cobre Comex retrocedía 2,5% a US$ 5,84 la libra.
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