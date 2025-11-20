Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Almacenamiento de energía en Antofagasta + Suben precio objetivo a acciones de SQM + Dólar a la baja
Generadora Metropolitana inicia construcción de proyecto de almacenamiento en Chile. Generadora Metropolitana, empresa de la chilena AME y la francesa EDF power solutions Chile, dio inicio oficial a la construcción de "Dune Plus", que considera una capacidad total de almacenamiento de 509 MW/2.036 MWh (cuatro horas), uno de los proyectos de este tipo -según la firma- más grandes del país.
Bci Corredor de Bolsa sube precio objetivo para SQM-B en 2026. Bci Corredor de Bolsa subió el precio objetivo 2026 para las acciones SQM-B, con una recomendación "neutral", considerando un alentador desempeño operacional del segmento litio hacia el próximo año y que ya estaría incorporado, en parte, en el valor de los títulos de la empresa.
La incertidumbre del dólar. Mientras las tasas cortas de EEUU bajaban 3 puntos base, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 926,85 lo que implica una caída de $ 4,97 respecto al cierre del miércoles. Y los precios del cobre subían moderadamente.
- Tras seis años en el cargo: Aramco anuncia salida de gerente general Carlos Larraín
- Ley de permisos: Economía y gremios empresariales activan trabajo para identificar proyectos estratégicos y recortar a la mitad sus tiempos de tramitación
- El retiro para empresarios que impulsa la organización internacional cristiana HWAW en Chile
- "¡Aunque usted no lo crea!" El exclusivo inodoro de oro macizo que compró Ripley's en más de US$ 12 millones
- El mercado de las criptomonedas borra más de US$ 1 billón en valor tras el más reciente desplome del bitcoin
- Nasdaq sube más de 2% en apertura de Wall Street tras resultados de Nvidia y reporte de empleo en EEUU
Más empleos pero sin metas claras: expertos enjuician las propuestas laborales de Jara y Kast de cara a la segunda vuelta
Economistas y abogados revisaron los planteamientos. Hay varias materias que generan apoyo, pero piden más detalle sobre su alcance. Con todo, en ambos programas hay temas que generan preocupación.
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
