Generadora Metropolitana inicia construcción de proyecto de almacenamiento en Chile. Generadora Metropolitana, empresa de la chilena AME y la francesa EDF power solutions Chile, dio inicio oficial a la construcción de "Dune Plus", que considera una capacidad total de almacenamiento de 509 MW/2.036 MWh (cuatro horas), uno de los proyectos de este tipo -según la firma- más grandes del país.

Bci Corredor de Bolsa sube precio objetivo para SQM-B en 2026. Bci Corredor de Bolsa subió el precio objetivo 2026 para las acciones SQM-B, con una recomendación "neutral", considerando un alentador desempeño operacional del segmento litio hacia el próximo año y que ya estaría incorporado, en parte, en el valor de los títulos de la empresa.

La incertidumbre del dólar. Mientras las tasas cortas de EEUU bajaban 3 puntos base, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 926,85 lo que implica una caída de $ 4,97 respecto al cierre del miércoles. Y los precios del cobre subían moderadamente.