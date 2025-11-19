El repunte del litio impulsa a SQM y ventas en volumen marcan récord histórico. SQM reportó un desempeño histórico en el tercer trimestre de 2025: la compañía alcanzó el mayor volumen de ventas de litio de su historia, con 72,9 mil toneladas comercializadas, un 43% más que en el mismo periodo de 2024. Lo anterior, se tradujo en utilidades por US$ 178,4 millones entre junio y septiembre, lo que representa un alza de 36% respecto a los US$ 131,4 millones anotados un año atrás.

Contraloría le sube la vara a los servicios públicos y ministerios. En un oficio enviado el pasado 16 de junio por la contralora general de la República, Dorothy Pérez, a la directora de la Dipres, Javiera Martínez, se determinó un cambio de criterio: ahora, en la tramitación de los actos administrativos que dispongan modificaciones al presupuesto del sector público, se solicitará a las entidades que acompañen todos sus antecedentes fundantes, entre ellos "especialmente" las solicitudes efectuadas por los servicios involucrados.

Los vaivenes del dólar en la semana post elecciones. Después de que la bolsa de Estados Unidos abriera sus puertas con un decidido apetito por activos de riesgo, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 931,45 lo que implica una caída de $ 1,13 respecto del cierre del martes.