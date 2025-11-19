Lo que debes saber a esta hora de la tarde
El repunte del litio impulsa a SQM y ventas en volumen marcan récord histórico. SQM reportó un desempeño histórico en el tercer trimestre de 2025: la compañía alcanzó el mayor volumen de ventas de litio de su historia, con 72,9 mil toneladas comercializadas, un 43% más que en el mismo periodo de 2024. Lo anterior, se tradujo en utilidades por US$ 178,4 millones entre junio y septiembre, lo que representa un alza de 36% respecto a los US$ 131,4 millones anotados un año atrás.
Contraloría le sube la vara a los servicios públicos y ministerios. En un oficio enviado el pasado 16 de junio por la contralora general de la República, Dorothy Pérez, a la directora de la Dipres, Javiera Martínez, se determinó un cambio de criterio: ahora, en la tramitación de los actos administrativos que dispongan modificaciones al presupuesto del sector público, se solicitará a las entidades que acompañen todos sus antecedentes fundantes, entre ellos "especialmente" las solicitudes efectuadas por los servicios involucrados.
Los vaivenes del dólar en la semana post elecciones. Después de que la bolsa de Estados Unidos abriera sus puertas con un decidido apetito por activos de riesgo, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 931,45 lo que implica una caída de $ 1,13 respecto del cierre del martes.
- Firma de tuberías y adhesivos abandona Chile y explica que se va por "las complejas condiciones actuales en nuestro país"
- Fondo Sembrador compra dos fundos de cítricos en La Serena a agrícola estadounidense por US$ 15 millones
- Huelga de pilotos: Latam extiende cancelaciones de algunos vuelos hasta el 24 de noviembre
- Hotel Tantakuy apuesta a convertir la Pampa del Tamarugal en el nuevo San Pedro de Atacama
- Cochilco proyecta que cobre alcanzará este año su mayor precio promedio anual desde que hay registros
- Gobierno remueve al director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, quien había negado a Pardow dejar el cargo
- La hora de la verdad para Nvidia: tres cosas que saber antes de la publicación de sus resultados
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
