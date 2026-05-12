Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Nuevo centro de eventos en Ñuñoa + El error que corrigió Hacienda al proyecto misceláneo + Dólar al alza
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Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan nuevo centro de eventos. A fines de 2025, Live Nation dio un paso clave al transformarse en accionista mayoritaria de Movistar Arena y ahora, apenas cinco meses después, la compañía volvió a mover sus fichas en Chile. Esta vez, junto a Metro de Santiago y la familia Geniso (líderes de DG Medios), impulsará un nuevo centro de eventos en la capital. Se trata de Music Hall Ñuñoa.
El error garrafal que corrigió Hacienda en las indicaciones al proyecto misceláneo. Un primer set de indicaciones ingresó la tarde de este lunes el Ministerio de Hacienda al proyecto de ley de reconstrucción y reactivación nacional, que realizan modificaciones en una serie de temas clave. El set de enmiendas también corrigió una omisión clave y que había pasado desapercibida en la redacción del proyecto original, con implicancias no menores para los inversionistas extranjeros. Se trata de la restitución del crédito de Primera Categoría para inversionistas radicados en países con convenio para evitar la doble tributación con Chile.
Los vaivenes del dólar. En momentos en que se teme un rebrote de la guerra contra Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 899,80 lo que implica un alza de $ 2,47 respecto al cierre del lunes. El cobre Comex escalaba 1,2% hasta los US$ 6,54 la libra y el petróleo Brent subía 3,3% a US$ 107,7 por barril.
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Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
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