Osvaldo Macías apunta a las AFP. “Las AFP tienen un conflicto de interés en este tema, no es que estén preocupadas solo de la rentabilidad también están interesados en mantener sus targets. Entonces hay que sincerar, es relevante en la discusión”, sentenció el superintendente de Pensiones durante su presentación en el Chile Day, donde abordó la reforma de pensiones.

Boric recibe a CEO de Anglo American. El presidente del directorio de Codelco llegó hasta La Moneda con el CEO de Anglo American para reunirse con el Presidente Boric e informarle los detalles del acuerdo suscrito entre ambas empresas para la operación conjunta de Andina y Los Bronces que espera aumentar la producción de cobre en 120 mil toneladas al año.

Dólar cae. La extensa sensación de confianza del mercado sigue debilitando al dólar a nivel global, lo que deja su huella en Chile, mientras la Reserva Federal (Fed) lleva a cabo la esperada reunión con la que volvería a la política expansiva. Después de partir la semana en mínimos desde julio, el dólar-peso caía $ 3,2 hasta los $ 948,6 pasado el mediodía de este martes, según los datos de Bloomberg, con bajos montos transados de por medio.