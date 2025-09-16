Lo que debes saber a esta hora de la tarde
El comentario de Macías sobre las AFP + Boric recibe a CEO de Anglo American + Dólar cae
Noticias destacadas
Osvaldo Macías apunta a las AFP. “Las AFP tienen un conflicto de interés en este tema, no es que estén preocupadas solo de la rentabilidad también están interesados en mantener sus targets. Entonces hay que sincerar, es relevante en la discusión”, sentenció el superintendente de Pensiones durante su presentación en el Chile Day, donde abordó la reforma de pensiones.
Boric recibe a CEO de Anglo American. El presidente del directorio de Codelco llegó hasta La Moneda con el CEO de Anglo American para reunirse con el Presidente Boric e informarle los detalles del acuerdo suscrito entre ambas empresas para la operación conjunta de Andina y Los Bronces que espera aumentar la producción de cobre en 120 mil toneladas al año.
Dólar cae. La extensa sensación de confianza del mercado sigue debilitando al dólar a nivel global, lo que deja su huella en Chile, mientras la Reserva Federal (Fed) lleva a cabo la esperada reunión con la que volvería a la política expansiva. Después de partir la semana en mínimos desde julio, el dólar-peso caía $ 3,2 hasta los $ 948,6 pasado el mediodía de este martes, según los datos de Bloomberg, con bajos montos transados de por medio.
- Cómo opera la estructura de comisiones del sistema de AFP que Macías cuestionó en el Chile Day
- La propuesta de Cuprum a cambios previsionales: limitar la licitación de stock a los nuevos afiliados o al sector que tiene ahorros por debajo de los $10 millones
- Latam, Santander y Andina B: las acciones favoritas del mercado en Fiestas Patrias
- Precio de la canasta dieciochera se mantiene estable en relación al año pasado, pero se encarece más de $ 35 mil desde 2018
- Canadá plantea reparos a fusión de Anglo American y Teck y dice que las compañías aún deben demostrar las ventajas del acuerdo
- IPSA cae a niveles de 9.000 puntos en medio de bajos flujos mientras Wall Street cede sus máximos históricos
- Ministro de Economía trata de distender controversia por impacto de reformas en empleo: “No veo una necesidad de juntarse con el Banco Central”
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Boccardo revela que asesores del Gobierno se contactaron con el Banco Central para abordar polémico informe sobre el efecto de 40 horas y salario mínimo en el empleo
"Nuestros técnicos, tanto de Hacienda como de Trabajo, se han comunicado con el Banco Central. Nos interesa aclarar ciertas dudas que se han planteado", aseguró la autoridad.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete