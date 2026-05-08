¿Dónde se trasladará Start-Up Chile?
La aceleradora pública dependiente de Corfo se instalará desde julio de 2026 en NIDO Lucía, el proyecto de innovación que Territoria desarrolla en el ex edificio de Enel en el centro de Santiago.
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La aceleradora pública Start-Up Chile cambiará de casa. El pasado 4 de mayo, la dependiente de Corfo firmó un acuerdo con Territoria y CoWork Latam para instalarse en el piso 9 de NIDO Lucía (Nodo de Innovación, Desarrollo y Oportunidades), el proyecto de innovación y uso mixto que la inmobiliaria desarrolla en el ex edificio de Enel, en pleno centro de Santiago. Su llegada se dará en julio de 2026.
Sobre el traslado, la directora ejecutiva de Start-Up Chile, Javiera Araneda, señaló que la llegada a NIDO Lucía busca “potenciar el trabajo cohesionado y generar oportunidades en conjunto” para seguir posicionando a Chile “como uno de los principales hubs de innovación de la región”.
El proyecto donde aterriza Start-Up Chile es desarrollado y operado por Territoria, dueños del Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y ocupa una manzana completa en el centro histórico de Santiago, donde se conecta con el Barrio París-Londres, el Cerro Santa Lucía y el Barrio Lastarria.
La primera etapa del proyecto contempló la recuperación de los 19 pisos del antiguo edificio de Enel. La segunda fase, proyectada para 2029, considera un Mercado Urbano de 16 mil metros cuadrados, un edificio de innovación construido en madera, un centro de eventos con capacidad para más de mil personas y más de 4.500 metros cuadrados de espacios públicos y áreas verdes.
El modelo busca reunir en un mismo espacio a incubadoras, aceleradoras, fondos de venture capital, academia, empresas privadas y servicios de soporte administrativo y legal para startups. La idea es integrar todas las etapas del ciclo emprendedor, desde la validación tecnológica hasta el escalamiento y conexión con la industria. De hecho, ya se encuentran en el edificio Startuplab.01, el primer hub deep tech de Chile orientado a startups de base científico-tecnológica que ya ocupa cuatro pisos en el edificio, y Hub Metropolitano que busca conectar al sector público, la academia y el mundo privado, ambos operados por Fundación Chile.
Ignacio Salazar, gerente general y uno de los tres socios de Territoria, junto con Francisco Rencoret y Nicolás García, afirmó que en NIDO Lucía la llegada de Start-Up Chile permitirá “potenciar esa red con su experiencia, alcance internacional y capacidad de acelerar startups que impactarán a Chile y al mundo”.
El edificio también contempla espacios para eventos, salas de reuniones, un auditorio para 150 personas, jardines, cafetería y áreas de trabajo para residentes permanentes.
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