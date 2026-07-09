“Estamos creando las mejores condiciones para invertir en Chile”: canciller expone plan de reactivación frente a más de 50 inversionistas mexicanos

La cita contó además con la presencia del embajador en el país mexicano, Francisco Chahuán.

“Ofrecemos una economía estable, con reglas claras”, fue una de las frases utilizadas este jueves por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna en una reunión que contó con más de 50 líderes de grandes empresas mexicanas.

En la jornada, el canciller además afirmó que se están “creando las mejores condiciones para invertir en Chile”, en el marco del proyecto de reactivación y reconstrucción, el que aseguró “es un atractivo y catalizador de la inversión extranjera al proponer menores impuestos, invariabilidad tributaria y agilización de los permisos”.

De esa forma, el paquete de medidas –que se encuentra en tercer trámite en el Senado– se convirtió en el eje principal utilizado por el canciller para atraer la inversión al país.

Además Pérez Mackenna destacó al país como una economía “abierta al mundo y con capital humano de alta calidad”.

En el encuentro, desarrollado en Ciudad de México, participaron empresarios de telecomunicaciones, minería, alimentos, industriales, entre otros. Y también contó con la presencia del embajador chileno en México, Francisco Chahuán.

La cita se dio en el marco del programa “Choose Chile”, impulsado por el gobierno para atraer inversión y talento extranjero hacia sectores estratégicos como tecnología, energía, minería e industria.

La primera cita de este mismo tipo se concretó en mayo de este año, cuando el canciller visitó Silicon Valley, en San Francisco, Estados Unidos.