Exportaciones: India escala puestos y se convierte en el cuarto socio comercial de Chile

El gigante asiático subió su participación en torno a un 198% respecto del mismo periodo del año pasado, lo que le valió el cuarto lugar en los primeros cuatro meses del 2026.

Finalizados los primeros cuatro meses del 2026, surgió un nuevo protagonista del intercambio comercial. India, el país más poblado del mundo, ha logrado subir su apuesta en el mercado chileno de manera exponencial, aumentando los envíos desde Chile en el primer trimestre a US$ 2.259 millones, con una variación del 197,7%, por sobre los US$ 759 millones del mismo periodo del 2025.

De esta forma, el gigante asiático se ubica en el cuarto lugar del ranking de países de destino con un 5% de la participación, superado solo por China (36%); Estados Unidos (16,6%); y Japón (8,5%); según datos de Aduanas de Chile.

Ese nuevo protagonismo se explica en gran medida por los envíos de productos mineros, como cobre y derivados, siguiendo la tendencia observada en 2025 cuando estos envíos acumularon la cifra de US$ 3.434 millones, ubicándose como el segmento de productos más exportados desde Chile a India.

Desde el sector, el presidente de la Sociedad Minera de Chile (Sonami), Jorge Riesco, definió a India como “un actor estratégico en el contexto internacional”, revelando que el país es “el segundo mayor comprador en Asia para nuestras exportaciones de óxido de molibdeno”, con envíos que alcanzaron los US$ 219,7 millones en 2024.

En cuanto al cobre, Riesco expuso que la demanda se ha “más que duplicado en los últimos años” pasando de US$ 698,5 millones en 2021 a US$ 1.729 millones en 2024, con una cifra que según el representante de Sonami “representa el 43% de lo que exportamos a toda Europa”.

Paula Estévez, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales.

Nueces destacan

Caso aparte es el experimentado por el segundo producto más exportado al país indio, las nueces. El fruto seco anotó US$ 101 millones durante el 2025 lo que lo convierte en el , aquello, según el presidente de la Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Nueces de Chile (ChileNut), Juan Esteban Rodríguez “comenzó en la década del año 2010 y con un crecimiento súper grande en Turquía y en Europa”.

Según Rodríguez, al principio los envíos del fruto chileno “empezaron de una manera bien tímida, volúmenes bien bajos, pero una vez que ellos conocieron la calidad de nuestro producto obviamente que el mercado cambió considerablemente”

A esto se suma que la nuez chilena llega al mercado indio en tiempos de festividades religiosas. Además, se inserta en un país mayormente vegetariano, donde –según explicó– el producto destaca “por su alta calidad”.

El representante del gremio nuecero recalcó que “el único pero” de la ecuación son los aranceles, ya que del top 5 actual, India es el único país que no mantiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, sino que por el contrario conserva un Acuerdo de Alcance Parcial firmado en 2006, donde no están incluidas las nueces.

Asimismo, el presidente de Chilenut destacó el mercado indio para la nuez, ya que este “es un producto que tiene buenas perspectivas a futuro porque lo único que se ve es aumento de demanda”.

Además valoró los esfuerzos hechos por el gobierno del ex Presidente Boric donde “se haya iniciado formalmente el trabajo para lograr un acuerdo de libre comercio que incluya a las nueces”, con el que además espera que en el mandato de Kast “el trabajo continúe y ojalá podamos tener en el fondo un resultado que sea favorable para las nueces pero también obviamente para todo el sector agrícola”.

Kiwis como líderes en frutas

Otra de las mercancías bien cotizadas en las importaciones indias es el kiwi. Esto fue destacado por el presidente del Comité del Kiwi de Frutas de Chile, Carlos Cruzat, quien definió a India como “una cultura donde existe una valoración importante por la vida sana, la alimentación y el cuidado de la salud” donde el kiwi “calza muy bien, por sus atributos nutricionales y su aporte en vitaminas y otros nutrientes”.

Las exportaciones al país, según Cruzat han mostrado “un crecimiento constante durante casi diez años”, partiendo con 800 toneladas de la fruta, las que actualmente se ubican en torno a las 17.000 toneladas, cifras que según dijo, “reflejan el trabajo que se ha hecho para abrir y desarrollar ese mercado”.

Quien también trató el tema fue el presidente de Frutas de Chile y del Consejo Empresarial Chile-India de la Sofofa, Iván Marambio, quien aseguró que las exportaciones a India han ido en crecimiento no solo en kiwis, sino también en otras especies como manzanas, arándanos y cerezas, por lo que se observa desde la industria frutícola “una tendencia al alza en el consumo de productos chilenos en ese mercado”.

Junto a lo anterior, Marambio hizo hincapié en que el mercado indio tiene un “potencial relevante considerando que su población es siete veces mayor que la de Brasil”, aunque para avanzar en este desarrollo se requieren condiciones habilitantes, tales como “avances en materia arancelaria en el marco de las negociaciones, así como mejoras logísticas y operativas, incluyendo cadena de frío, tiempos, costos y facilitación del comercio”.

El representante del intercambio bilateral fue enfático en que como gremio exportador, esperan “avanzar en la firma del CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement)” traducido al español como un Acuerdo de Asociación Económica Integral, el que según puntualizó, “ha sido definido como una prioridad por el gobierno”, cerró.

Con ello, India no solo gana terreno en el presente, sino que se perfila como uno de los mercados con mayor proyección para las exportaciones chilenas en los próximos años.