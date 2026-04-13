Bancada transversal pro PYME presentará propuestas a Quiroz para que las incluya en el proyecto misceláneo

Aunque ya se le dieron a conocer informalmente, el diputado que impulsó la idea, Daniel Valenzuela (indep. RN), aseguró que este martes se hará la entrega oficial de las medidas, entre las cuales está mantener en 12,5% permanentemente el impuesto para este tipo de empresas.

Ahora que se ve más cerca el ingreso del proyecto misceláneo del gobierno, todos los partidos, incluidos los oficialistas, están jugando sus cartas para conseguir que la polémica iniciativa contemple medidas que contribuyan al alivio de determinados sectores. Algunos parlamentarios están especialmente preocupados, porque perciben que no hay suficientes ayudas para las pequeñas y medianas empresas (PYME), que estiman que están luchando por mantenerse a flote.

Por ello el viernes recién pasado, diputados de Renovación Nacional le entregaron al titular de Hacienda unas propuestas que buscan, justamente, avanzar en medidas que refuercen a este sector de la economía; el documento de seis carillas contiene numerosas propuestas para sostener a las pymes, que fueron elaboradas por la bancada transversal pro PYME, en la Cámara.

La iniciativa empujada por el diputado Daniel Valenzuela (indep. RN) se le entregará este martes 14 formalmente al ministro de Hacienda de manera más formal y actualmente el legislador está consiguiendo la mayor cantidad de firmas que respalden la propuesta, ya sea de diputados que integran la bancada como de los que no. Hasta ahora, el legislador habría conseguido que su propuesta fuera suscrita por 22 representantes de los partidos RN, republicanos, libertarios, DC, socialistas, PDG e independientes, según explicó a Diario Financiero.

Condonar deudas tributarias

La idea es que el Ejecutivo incorpore algunas de las medidas detalladas en el documento en el proyecto misceláneo final.

La propuesta “sácate la mochila” en apoyo a las PYME está compuesta de 14 ítems y el primero de ello va de inmediato al fondo del problema, pues se trata de condonar las deudas tributarias y multas administrativas de estas empresas y el segundo punto es parte de un debate que lleva años y que parece que ninguna medida lo soluciona: se refiere a la responsabilidad del Estado como deudor y la necesidad de que pague oportunamente las factura, para lo cual se propone el cumplimiento efectivo de la Ley de Pago a 30 días; retención de impuestos por parte de las PYME en contratos públicos; y, para financiar estas medidas propone una “reducción radical del gasto público innecesario”.

El tercer punto que contempla el texto, apunta al cumplimiento efectivo del pago a 30 días entre privados, fortaleciendo esta ley e incorporando un mecanismo anual de postergación de IVA, sin multas, reajustes ni intereses, como herramienta de liquidez. En cuarto lugar se propone una alianza estratégica con BancoEstado para ampliar el acceso a financiamiento mediante créditos blandos con garantía FOGAPE y condiciones preferentes para las MiPymes; medida busca inyectar liquidez inmediata mediante una tasa de interés real cercana al 0% (máximo TPM+3%), ofreciendo hasta seis meses de gracia y plazos de devolución que van de entre los 24 y 48 meses.

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Del quinto punto surge la propuesta de la creación de una unidad de acompañamiento laboral para MiPymes ; el sexto punto plantea el perfeccionamiento del régimen de insolvencia y reemprendimiento para Pymes; el sétimo punto se refiere a la flexibilización y regularización tributaria, a través de convenios de alivio financiero, como condiciones de pago preferentes, pago sobre capital neto y continuidad operativa; el octavo punto establece la condonación de intereses y multas de las deudas previsionales; y, el noveno punto sugiere un programa de apoyo contable gratuito para microempresas, con el fin de combatir el incumplimiento tributario involuntario.

100% de integración para las PYME

La décima propuesta es la creación de un fondo público‐privado, llamado “Startup Mochila Ligera”, combinando alivio financiero con incentivos claros para la innovación de las PYME; el punto décimo primero plantea integración total del sistema tributario para las pymes; el punto décimo segundo establece la generación de tramos intermedios entre el segmento PYME y la gran empresa (base de cálculo ventas anuales), de manera de no tener que soportar un incremento en la tasa de impuesto corporativo de tasa 12,5 al 27 o 23, como se propone y se sugiere que exista una escala que permita el incentivo a crecer y no a evadir por un alza muy rápida de impuesto corporativo.

Mientras que el décimo tercer punto sugiere la devolución del IVA crédito fiscal soportado en las compras, para los proyectos turísticos que tengan un desarrollo superior a los seis meses, modelo similar al beneficio del IVA anticipado para los proyectos de exportación; y, la última propuesta habla de establecer, permanentemente, la tasa de impuesto de primera categoría en 12,5% para las PYME, actualmente vigente como medida transitoria, con el objeto de otorgar certeza jurídica y estabilidad tributaria al sector.