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"Cafecitos" y extensas reuniones: el intenso despliegue de Quiroz y García Ruminot con las bancadas previo al inicio de la votación particular de proyecto misceláneo

El titular de Hacienda se reunió con la DC y la UDI; mientras que ministro Segpres lo hizo con el PNL, que le habría adelantando su rechazo al artículo sobre propiedad intelectual.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 12 de mayo de 2026 a las 17:00 hrs.

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<p>El ministro Garcia Ruminot se reunió con la mesa directiva del Partido Nacional Libertario, que encabeza el diputado Johannes Kaiser. (Foto. Aton Chile)</p>

El ministro Garcia Ruminot se reunió con la mesa directiva del Partido Nacional Libertario, que encabeza el diputado Johannes Kaiser. (Foto. Aton Chile)

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