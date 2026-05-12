"Cafecitos" y extensas reuniones: el intenso despliegue de Quiroz y García Ruminot con las bancadas previo al inicio de la votación particular de proyecto misceláneo

El titular de Hacienda se reunió con la DC y la UDI; mientras que ministro Segpres lo hizo con el PNL, que le habría adelantando su rechazo al artículo sobre propiedad intelectual.

Menos de un par de horas antes de que se iniciara la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara en que se comenzó a votar el proyecto misceláneo del gobierno, el Ejecutivo intensificó este martes sus acercamientos con bancadas oficialistas con el fin de alinearlas en torno a la propuesta. Pero también, con aquellas con las que ha estado negociando para asegurar sus votos, tanto en particular en Hacienda, como para asegurar los que necesita para que el proyecto sortee la Sala de la corporación.

En este último caso se encuentra, un “cafecito” que el ministro de Hacienda Jorge Quiroz se tomó con la bancada DC-FRVS. Si bien esta instancia ingresó 102 indicaciones a la iniciativa del gobierno, hay tres temas que se consideran en ellas que son prioridad para la bancada: la gradualidad de la invariabilidad, de manera tal que se le aplique el plazo de 25 años sólo a inversiones superiores a US$ 300 millones; la reducción progresiva de la rebaja del impuesto corporativo; y, que el impuesto sustitutivo de 10% para liberar recursos retenidos en el RAI se haga extensivo a profesionales.

Pues bien, según algunos de los participantes en el “cafecito”, es muy probable que la negociación “no envejezca bien”, ya que no se avanzó en las peticiones de la bancada, tanto es así que lo único acordado fue que continuarán conversando en un desayuno agendado para mañana miércoles, a las 08:30 de la mañana. Y aunque los legisladores no pierden la esperanza de que en ese encuentro “salga humo blanco”, los más pesimistas percibe que sólo hay “buenas intenciones, pero nada de fondo”.

Por lo mismo, se le pidió al ministro que llegue al desayuno con alguna propuesta concreta respecto a las solicitudes de la bancada, pues de lo contrario -estiman- estos encuentros sólo se quedarán en “un diálogo de sordos, sólo por cumplir”.

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Sigue el periplo de Quiroz

El ministro de la Segpres José García Ruminot se reunió con la bancada del Partido Nacional Libertario (PNL), cita que encabezó el presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, quien pese a no ser parlamentario lidera las negociaciones con el Ejecutivo. En la cita se conversó acerca de la agenda legislativa que le interesa sacar adelante a la colectividad, materia en la que los asistentes al almuerzo quedaron bastante conformes e incluso el ministro aseguró que el encuentro fue “muy positivo”.

Sin embargo, al secretario de Estado no le fue tan bien como hubiera esperado en lo que respecta al proyecto misceláneo. Ello, porque el PNL habría llegado al convencimiento de rechazar el artículo 8 del proyecto sobre propiedad intelectual. En cambio, habrían acordado pedir al Ejecutivo un proyecto que fije el estatuto de la propiedad intelectual y su relación con la Inteligencia Artificial (IA), que se tramite de “forma seria y responsable”.

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Antes de llegar a la Comisión de Hacienda, Quiroz estuvo ocupado. Ello, porque previo al café con la bancada DC-FRVS, sostuvo una larga reunión almuerzo con la de la UDI, que también ingresó algunas indicaciones en materia de Sence y contribuciones, del diputado integrante de la comisión, Jaime Coloma. En cualquier caso, la jefa de la bancada, diputada Flor Weisse, explicó a DF que la cita respondió a una invitación que se le había hecho con mucha anticipación al titular de Hacienda y que la conversación versó sobre “conocer más detalles del proyecto y conocer la ruta de la votación, que termina el 20” de mayo.