Claves del Congreso: expectativas por indicaciones de la oposición al proyecto de reactivación económica

Esta semana, la Comisión de Trabajo de la Cámara votaría el proyecto de reajuste de salario mínimo en general y particular.

Esta semana continúa la tramitación del proyecto de reactivación económica en la Comisión de Hacienda de la Cámara, que comienza a estudiar la propuesta del gobierno en particular. En medio de un clima tenso que marca las diferencias entre el oficialismo y la oposición, al mediodía de este lunes vence el plazo para ingresar indicaciones a la iniciativa, etapa que genera altas expectativas, luego que la semana pasada se filtrara un video en que, el diputado Jaime Araya (indep. PPD), señalara que la oposición ingresaría alrededor de 2.500 indicaciones.

A ello se suma que,al proyecto del Ejecutivo. Y esta semana se votaría el proyecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Pero, en paralelo, otra iniciativa está comenzando a entrar fuerte en la agenda del Congreso. Se trata de la tramitación del proyecto que “reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar”, que comenzó su tramitación la semana pasada, en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Esta jornada, la instancia está convocada para las 17:10 horas para recibir en audiencia al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz; economista y director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo; al presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (CONAPYME), Livio Lanino; y al exjefe de la División de Políticas de Empleo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Fidel Bennett.

El martes 12, la comisión está citada a dos sesiones, la primera, desde las 10:30 horas, para seguir escuchando expertos: la directora ejecutiva de LyD, Bettina Horst; el presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña, Mediana Industria, Servicios y Artesanado de Chile (CONUPIA), Alberto Solar; al presidente del Directorio del Instituto Igualdad, Ricardo Solari; a la presidenta de la CPC Susana Jiménez; y al director Ejecutivo y fundador de ProPyme, Rodrigo Bon. Y la segunda jornada, desde las 17:30 horas, está destinada a la votación en general y particular del proyecto, con la presencia del ministro de la cartera Tomás Rau.

La Comisión de Economía comienza este martes el estudio particular del proyecto que modifica la Ley N°17.336, sobre Propiedad Intelectual, con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección.

El 13 de mayo, la Comisión de Medio Ambiente de esta corporación continúa con el estudio del proyecto que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia –que complementa la ley marco de permisos sectoriales ya en vigencia-.

Senado: expone el presidente del FAPP, Enrique Marshall

Desde las 12:30 horas de este lunes 11 de mayo, la Comisión de Agricultura del Senado recibe al

vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), José Ignacio Mujica; la directora nacional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aida Baldini; y, el director nacional (s) del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), Arnaldo Labarra. Esto para conocer las líneas de apoyo a la agricultura en el contexto de aumentos de costos de producción.

La misma jornada, a partir de las 15:30 horas, la Comisión de Minería y Energía, escucha la exposición del presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, sobre los desafíos del sistema eléctrico para 2026, medidas correctivas y de fortalecimiento post apagón del 25 de febrero de 2025; establecimiento de estándares de seguridad y lecciones para el futuro.

Las comisiones de Constitución y Economía unidas votan la propuesta del Ejecutivo para designar como consejeros del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales a Joselyn Biermann Muñoz, Roberto Godoy Fuentes, y, Matías Larraguibel Goycoolea.

El miércoles 13, la Comisión de Hacienda se aboca a analizar el proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico a que se refiere el artículo sexto transitorio de la ley N° 21.667 e introduce otras medidas de perfeccionamiento a la ley N° 18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Mientras que la misma jornada, larecibe alquien expondrá acerca de los avances del traspaso de funciones respecto del seguro de invalidez y sobrevivencia, el financiamiento del mismo y las entradas en vigencia correspondientes. Y alpara que informe acerca de los principales objetivos que desarrollará en su labor como jefe del servicio y específicamente respecto del fundamento de los dictámenes referidos a la interpretación y aplicación de la ley N°21.561.