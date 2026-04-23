Contradicciones del gobierno ponen a prueba el frágil acuerdo con el PDG por el proyecto misceláneo

Los alcances del acuerdo con el PDG han provocado un cruce de declaraciones entre los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de la Segpres, José García Ruminot. (Foto: Aton Chile)

Da la impresión que los problemas comunicacionales del Ejecutivo siguen jugándole malas pasadas. Esto resulta especialmente grave para sus objetivos respecto del proyecto misceláneo, ya que podría arriesgar el feble acuerdo alcanzado con el Partido de la Gente (PDG). Todo, a propósito del cruce de declaraciones entre los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de la Segpres, José García Ruminot, respecto a los alcances del compromiso con la tienda fundada por Franco Parisi.

El miércoles recién pasado, la citada bancada –junto con García Ruminot- anunciaba con bombos y platillos el acuerdo, que significa que el PDG aprobará la idea de legislar del proyecto misceláneo; mientras que el Ejecutivo enviaría un proyecto paralelo para abordar “la devolución del IVA en los pañales y la devolución del IVA de los medicamentos”, enfatizó el titular de la Segpres.

Acto seguido, añadió que “también hemos escuchado al Partido de la Gente, y a muchas otras fuerzas políticas, respecto de la tasa del impuesto para las pymes (…). Vamos mantener la tasa del 12,5% para las pymes”. Aunque fue honesto en cuanto a que no tenía claro cómo se materializaría, si en un proyecto paralelo como en el caso del IVA o si a través de otro mecanismo.

Sin embargo, este jueves el buen ánimo que se respiraba entre las partes cambió por completo. El responsable de levantar las alertas del PDG, respecto al grado de cumplimiento del gobierno, fue ni más ni menos que el jefe de gabinete, Claudio Alvarado, quien en declaraciones a T13 Radio aseguró que la tasa tributaria de las pymes del 12,5% no es parte del acuerdo alcanzado con el PDG.

Lo anterior activó a la colectividad. De hecho, el jefe de la bancada, Juan Marcelo Valenzuela, quien fue el encargado de dar a conocer los alcances del acuerdo, incluyendo la mantención permanente del tributo de las pymes en 12,5% que posteriormente refrendó García, salió al paso de los dichos del titular de Interior con una dura advertencia: “En política hay dos cosas que son fundamentales, una tiene que ver con el diálogo y, la segunda, es respetar la palabra y respetar los acuerdos”.

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“Respeten aquello que comunicamos a todo Chile”

E instó al gobierno a evitar los errores no forzados, recordándole que “ayer (miércoles), concurrimos en un punto de prensa para todos Chile, con un ministro que estaba al lado y toda la bancada del PDG reunida, con la finalidad de aprobar la idea de legislar de la ley miscelánea, a cambio de que a la clase media se le entregara, primero, tributo de las pymes en 12,5% de manera permanente; segundo, la devolución del IVA de los medicamentos; y, tercero, la devolución del IVA a los pañales”, detalló Valenzuela.

Y exhortó al gobierno y sus ministros a que “se pongan de acuerdo y respeten aquello que comunicamos a todo Chile”. De lo que se desprende que el pacto alcanzado, y dado a conocer con tanta parsimonia por parte de García y fervor por parte del PDG, podría quedar en nada. No sólo porque parte del Ejecutivo desconozca el alcance total de compromiso adquirido con la colectividad; sino también porque desde el partido de Parisi ven con desconfianza que se comience a postergar el ingreso del proyecto “paralelo”.

De hecho, la iniciativa debería ingresar antes de que se vote en la Sala el proyecto misceláneo, porque de lo contrario el rechazo de la idea de legislar por parte del PDG es una opción, como admiten en la tienda.

Durante la jornada, el propio Parisi también entró al debate, acusando que los ministros de Hacienda Jorge Quiroz y Alvarado “están desconociendo parte de nuestro acuerdo” luego que este último asegurara que la promesa de mantener la carga tributaria de las pymes no forma parte de lo acordado entre el Ejecutivo y el PDG: “el ministro Alvarado está desconociendo parte de nuestro acuerdo, donde a las pymes se les iba a mantener el 12,5%, más allá de lo sugerido en la actual ley” e ironizó con los problemas de comunicación en el gobierno que aún “continúan”.