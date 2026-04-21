“Que cumpla su compromiso de campaña”: gremios del mundo PYME suben el tono y piden al gobierno mantener su impuesto rebajado en la ley de reconstrucción

A horas de que el gobierno ingrese al Congreso el proyecto de reactivación y reconstrucción nacional, las pequeñas y medianas empresas (PYME) suben la presión sobre el Ejecutivo.

Este martes, la Multigremial Nacional, asociación que agrupa más de 100 gremios, dio a conocer una carta en la que las organizaciones piden al gobierno hacer valer su “compromiso de campaña”, manteniendo la tasa rebajada de impuesto corporativo del 12,5% para el sector.

En el documento, la asociación presidida por Juan Pablo Swett afirma que esta rebaja tributaria no debe verse como “un beneficio, regalo ni privilegio”, sino que por el contrario como un “reconocimiento a la realidad estructural” que enfrentan las empresas de menor tamaño.

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Además, la declaración sustenta la petición aludiendo a que “las MiPYME operan con márgenes más estrechos (que las grandes empresas) y mayor exposición a la volatilidad económica” por lo que equiparar su carga tributaria con las empresas de primera categoría no solo resulta “injusto y regresivo en términos económicos” sino que además “afecta la sostenibilidad del ecosistema emprendedor”.

Asimismo, desde la multigremial afirmaron que “este es un punto crítico que debe ser abordado en la tramitación legislativa”, donde aseveraron que la mantención de la tasa en 12,5% de manera permanente es una “señal concreta de apoyo” a un segmento que “representa el 98% de las empresas del país y que cumple un rol fundamental en la generación de empleo y dinamismo económico”.

La petición se da en la antesala de la presentación de la propuesta legislativa del Ejecutivo, que implica reducir desde 27% a 23% el impuesto corporativo para las grandes empresas, pero que hasta el minuto no modifica la tributación de las pequeñas sociedades, que mantendrán una tasa rebajada de 12,5% hasta 2028, cuando sube a 15% y luego en 2029 al 25% que tenían antes de la pandemia.

El Ejecutivo se encuentra analizando incorporar modificaciones a dicha tasa en este proyecto o en otra iniciativa legislativa.





