Una demanda acogida y un “retroceso en materia social”: las reacciones de los alcaldes por la eliminación de contribuciones a primera vivienda de adultos mayores
Mientras la Asociación de Municipalidades de Chile se mostró optimista, 60 alcaldes a lo largo de Chile firmaron una carta que critica la medida declarando que “está lejos de ayudar a la clase media”.
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En el marco del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación nacional, el gobierno reveló 40 medidas para impulsar la economía, entre ellas, la posibilidad de eximir de pago de contribuciones a la primera vivienda a adultos mayores de 65 años.
Este compromiso implicaría US$ 200 millones menos en ingresos para el Fondo Común Municipal (FCM), que es el instrumento que recibe la recaudación del gravamen a los bienes raíces -de beneficio municipal- y que luego se redistribuye entre las distintas comunas.
Aquello no es menor, considerando que un 54,4% del FCM es financiado por el impuesto territorial, según el Informe de Financiamiento Comunal de la Tesorería General de la República.
El mismo documento señala que las comunas con mayor recaudación de contribuciones durante el primer semestre de 2025 fueron Las Condes con $ 130.247 millones, equivalente al 10% del total, seguida por Lo Barnechea con $ 63.480 millones (4,9%), Santiago con $ 62.848 millones (4,8%) y Vitacura con $ 57.666 millones, correspondiente a un 4,4%.
Por otra parte, las comunas que más recursos recibieron del FCM fueron Puente Alto con $ 40.829 millones, monto correspondiente a un 3,2% del total, luego Maipú, que recibió $ 33.563 (2,6%), Valparaíso con $ 19.026 millones (1,5%) y La Florida con $ 18.807 (1,5%).
Aunque desde el gobierno apuntaron a que será el Estado el que supla el monto faltante en el FCM, las reacciones no tardaron en llegar.
Opiniones divididas
Desde la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) acogieron la medida con optimismo.
“Valoramos el proyecto anunciado por el Gobierno para eliminar las contribuciones a mayores de 65 años en su primera vivienda. Es positivo que se haya recogido una demanda que muchos alcaldes venimos planteando hace años”, indicó José Manuel Palacios, presidente de Amuch y alcalde de La Reina, quien además sostuvo que han mantenido reuniones con el gobierno “y seguiremos teniéndolas para ser parte de esta discusión fundamental”.
Sin embargo, el anuncio no ha sido bien recibido por todos los ediles. Mediante una declaración pública, 60 alcaldes de comunas como Cerro Navia, Estación Central, Maipú y Viña del Mar, entre otros, expresaron su descontento, calificando la medida como un “retroceso en materia de justicia social y territorial".
En la carta también recalcaron que solo el 23% de los hogares de mayor valor pagan contribuciones actualmente, mientras la gran mayoría de personas mayores están eximidas del pago debido a que sus propiedades están por debajo del avalúo exento o son adultos mayores vulnerables.
“La medida propuesta por el Gobierno está lejos de ayudar a la clase media, (...) solo beneficiaría únicamente a personas mayores de 65 años con ingresos por sobre los $ 2 millones y con propiedades con un avalúo fiscal mayor a $ 200 millones (...)”, manifestaron.
A diferencia de la Amuch, en esta declaración los alcaldes indicaron que no fueron invitados a ser parte de esa conversación: “Siempre estaremos dispuestos al diálogo (...) creemos que es un mínimo de fraternidad democrática hacernos parte de una conversación que nos golpea directamente”.
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