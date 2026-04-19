Quiroz apunta a la construcción como primer motor de reactivación y fija meta: aprobar el megaproyecto antes del 1 de junio
En entrevista con El Mercurio, el ministro de Hacienda anticipó que las personas comenzarán a sentir los efectos del plan "a fines de este año", siempre que el proyecto tenga luz verde a tiempo.
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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, identificó al sector construcción como el primer eslabón de la reactivación económica que busca impulsar el megaproyecto "Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social", y fijó una fecha ambiciosa para su aprobación legislativa: antes del mensaje presidencial del 1 de junio. Esto, aunque aclaró que "el gobierno no se juega su éxito con este proyecto".
En entrevista con El Mercurio, el secretario de Estado señaló que el proyecto debería ingresar "la semana que viene", probablemente por la Cámara de Diputados y la comisión de Hacienda, y que aún hay varias medidas pequeñas que no se han dado a conocer. "Cuando hablamos de agilización regulatoria hay medidas para la salmonicultura, que también tiene sobrecarga y trabas regulatorias", adelantó.
El sector construcción, que acumula la pérdida de cerca de 200 mil empleos, será el que marque el ritmo, con un impacto positivo que llegará "mucho antes de los efectos de la rebaja de los impuestos de primera categoría".
Para descomprimir el stock de viviendas acumulado, el plan contempla una medida transitoria de exención del IVA a la compra de viviendas nuevas, además de una nueva ordenanza de urbanismo y construcción, actualmente en consulta, que debería generar a mediano plazo bajas de hasta 15% en el precio de la vivienda.
En materia de inversión, Quiroz también puso el foco en la estabilidad regulatoria. La rebaja del impuesto de Primera Categoría irá acompañada de invariabilidad tributaria en inversiones de más de US$ 50 millones por un período de 25 años. "Eso permite empezar inversiones, no importa que la tasa vaya cayendo en el tiempo", sostuvo. El ministro estima que este efecto comenzará a notarse "el último trimestre de este año y comienzos del siguiente", acercando la tasa de crecimiento a un rango de 2,5% a 3%.
A eso se agrega la estabilidad regulatoria ambiental. El proyecto otorga mayor peso a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y establece que si un proyecto llega a judicializarse, el Estado compensará y reembolsará los gastos de inversión en caso de que la resolución deba revocarse. "Le decimos al inversionista que puede invertir con tranquilidad", enfatizó Quiroz.
Menor recaudación
Consultado sobre si el crecimiento logrará compensar el efecto de menor recaudación, dado que solo la rebaja del impuesto de Primera Categoría implicaría unos US$ 1.500 millones menos, el ministro remitió a un estudio de la comisión presidida por Manuel Marfán.
"Ese efecto está súper medido y contribuye a amortiguar, sobre todo, los primeros años del efecto de estas bajas. Y, por ese concepto, permite crecer hasta 3,5% por año, durante varios años", indicó. Según un informe financiero mencionado por el ministro, esa compensación comenzaría a producirse en un plazo de cinco años.
Aun así, Quiroz fue optimista respecto a cuándo las personas comenzarán a sentirlo en su vida: "Vamos a sentirlo a fines de este año", siempre que el proyecto se apruebe en el tiempo que estiman.
Sobre uno de los aspectos más debatidos del proyecto, la gratuidad universitaria, el ministro explicó que se evaluó eliminarla para quienes se matriculan después de 12 años de haber egresado de la enseñanza secundaria, pero que tras reuniones con los ministros Alvarado y García, y en acuerdo con la ministra María Paz Arzola y el Presidente, se resolvió que esa limitación no formará parte del proyecto.
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