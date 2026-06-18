“Este año ya está jugado”: Corbo asegura que el crecimiento económico de este año será 1,5% o menos

El economista participó en un evento organizado por SURA Investments por los primeros 100 días de gobierno.

El expresidente del Banco Central también valoró el proyecto de reconstrucción del gobierno y aseguró que se debe promover la inversión.

“Como veíamos el mundo a fines del año pasado, teníamos razón para destapar champaña”, dijo el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, acerca de las condiciones económicas que dibujaban un panorama positivo de cara a 2026.

En el marco del evento organizado por SURA Investments 100 días de gobierno: claves para el nuevo escenario, el economista destacó que las previsiones de una actividad alta, inflación baja y buen precio del cobre, entre otros indicadores, sugerían que el nuevo gobierno iba a entrar con circunstancias diferentes a las que priman en la actualidad.

“Pero le cambiaron el tablero y ahora tiene que hacer otro juego”, expuso Corbo, refiriéndose al inicio del conflicto en Medio Oriente a fines de febrero, con el consiguiente shock en el precio del petróleo.

De esta manera, el economista proyectó que el desempeño de la actividad chilena para este año estará dentro del rango de 1,0% a 1,75% que incluyó el Banco Central en el Informe de Política Monetaria (IPoM) que publicó el miércoles.

“Lo que tenemos que hacer es crear un ambiente más favorable para la inversión. Y, en eso, no hay duda, el proyecto para la reconstrucción que se está discutiendo tiene elementos importantes para promoverla”.

“Hoy día estamos bastante de acuerdo que la economía va a crecer, yo diría en torno a 1,5% e, incluso, un poco menor, pero este año ya está jugado”, afirmó.

El exbanquero central recordó que los primeros tres meses de 2026 sufrieron una caída anual de 0,5% en el Producto Interno Bruto (PIB) y que hubo una contracción “fuerte” en la inversión y las exportaciones, debido a factores de oferta, pero también de demanda debido al contexto geopolítico.

“Y si agrego las cifras de abril, comparo los cuatro meses de este año con el PIB del último trimestre del año pasado, estamos por debajo del PIB que teníamos el cuarto trimestre del año pasado”, explicó en el evento que se realizó en el ESE Business School de la Universidad de los Andes.

Acerca de la inflación este año, Corbo la ubicó entre 3,8% y 4,2% a diciembre, además de destacar que el traspaso del alza del precio de los combustibles a la medición subyacente ha sido acotado.

“La gran ventaja es que en Chile la inflación se pensaba que podía subir mucho más. No ha subido y esto llevó al Banco Central a mantener la tasa ayer (martes) y comunicar que observa los desarrollos de los acontecimientos en el Medio Oriente para decidir cómo ajustar”, explicó.

Junto con descartar que Chile enfrenta una “crisis fiscal”, Corbo añadió que “se pueden colocar nuestros papeles de deuda muy bien afuera pagando un pequeño spread con respecto a Estados Unidos”.

Dada esta mirada, aseguró que “el problema es básicamente la velocidad a la cual ha estado creciendo la deuda, pero nuestra deuda es juego de niños comparada con la de los países avanzados u otros países de América Latina”.

A modo de ejemplo, dijo que en el caso de Brasil se acerca al 100% y Colombia está por sobre el 80%.

“La velocidad a la cual vamos, los vamos alcanzar. Entonces, ese es el problema de Chile, están estresadas las cuentas fiscales”, señaló.

Proyecto de reconstrucción “en la dirección correcta”

A pesar del panorama económico actual, Corbo afirmó que “hay una gran oportunidad” y que hoy la demanda global está relacionada con la electrificación, la cual requiere cobre.

“Lo que tenemos que hacer es crear un ambiente más favorable para la inversión. Y, en eso, no hay duda: el proyecto para la reconstrucción y el desarrollo económico y social que se está discutiendo tiene elementos importantes para promoverla”.

Y agregó que “uno crece invirtiendo, empleando mejor los trabajadores, mejorando la productividad y acumulando capital humano. El resto es música”.

De esta manera, destacó que el plan incluye desregulación, agilización de permisos, reducción de la tasa de impuesto corporativo del 27% al 23% en forma gradual, además de la reintegración del sistema tributario.

Mientras que acerca de la medida del subsidio al empleo formal, precisó que tendrán que ajustarse y complementarse con políticas que impulsen la participación laboral y el empleo femenino y juvenil.

“Sin embargo, dada la fragilidad fiscal, va a haber que recalibrar los gastos para que no tenga una expansión muy grande de la deuda. Y en eso creo que están trabajando hoy día”, expresó.

Así, el expresidente del Central reconoció que en el actual escenario económico “partimos muy atrás y para adelante deberíamos ser capaces de retomar”.

Por lo mismo, aseguró que el proyecto del gobierno “va en la dirección correcta” y que, una vez que se negocie y se termine, “los riesgos van a estar en la implementación y moverse”.

“Pero en Chile hay acuerdo hoy día que sin crecer es muy difícil avanzar y hemos perdido mucho camino en los últimos 10, 12 años, nos mareamos un poco y eso nos hizo perder posición relativa en el mundo y también afectó a todos los trabajadores”, dijo.