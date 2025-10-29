Morgan Stanley y JP Morgan destacan cautela del Banco Central chileno y ven posibilidades de un recorte en la tasa en diciembre

JP Morgan apuesta porque la revisión a la baja de las cuentas de la luz contribuirá a situar la inflación general cerca de 3 % en el primer trimestre de 2026.

“Una postura cautelosa basada en los datos”.

Así clasificaron desde Morgan Stanley el comunicado de la Reunión de Política Monetaria (RPM) de octubre, en la que el Consejo del Banco Central chileno decidió -de forma unánime- mantener su tipo rector en 4,75%.

En un informe realizado por los economistas Nicolás Eterovic y Julia Lobato Barbosa y las estrategas Sofía Palacios y Ioana Zamfir, se señala que el comunicado de octubre confirma que el instituto emisor “mantiene una postura firme, dando prioridad a la convergencia de la inflación frente a una flexibilización prematura”.

“El tono sigue siendo coherente con el mensaje cauteloso de septiembre, haciendo hincapié en la necesidad de ‘acumular más información”, agregaron

Para Morgan Stanley, “la ausencia de menciones explícitas a las tarifas eléctricas sugiere que la inflación subyacente es la principal preocupación”.

Por su parte, plantearon que dado que la inflación y la actividad se comportan según lo previsto, pero las presiones subyacentes siguen siendo elevadas, el Consejo esperará hasta diciembre para reanudar los recortes.

“En general, esto refuerza nuestra previsión de un recorte de 25 puntos base (pb.) en diciembre, lo que situaría la tasa oficial en 4,5% a finales de año”, enfatizaron.

“El mensaje es en general neutral, pero ligeramente más cauteloso que en septiembre, lo que sugiere que el camino hacia el rango neutral será gradual y estará condicionado a la desinflación subyacente”, añadieron los analistas.

La visión de JP Morgan

JP Morgan también se pronunció respecto a la decisión de la entidad presidida por Rosanna Costa.

En un reporte, su economista jefe para el Cono Sur, Diego Pereira, resaltó que la decisión fue “ampliamente anticipada por los participantes del mercado”.

“El comunicado adjunto subraya que persisten los riesgos para las perspectivas de inflación, lo que ha llevado a los responsables de la política monetaria a recabar datos adicionales antes de reanudar la alineación gradual de la tasa de interés oficial con su rango neutral”, se lee en el informe.

“No obstante, el Consejo también observó que tanto la actividad económica como la inflación han evolucionado en gran medida en línea con el escenario central articulado en septiembre. Esta trayectoria respaldaría las orientaciones futuras emitidas en ese momento, que señalaban la posibilidad de una reducción de 25 puntos bases en diciembre”, agregaron desde JP Morgan.

“Por último, aunque no se menciona en el comunicado oficial, se espera que la próxima revisión a la baja de los precios de la electricidad a principios del próximo año, derivada de un error contable, contribuya a situar la inflación general cerca del 3 % en el primer trimestre de 2026”, cierra el informe.