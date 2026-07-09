Vicepresidente del Banco Central: “La política monetaria ya está en niveles neutrales o muy cercanos a lo neutral”

Alberto Naudon señaló que en el mediano plazo, nada indicaría que la economía está alejada de sus equilibrios normales, “lo que es coherente con una tasa de política monetaria más o menos que está, en los lugares en que está ahora”.

“La política monetaria ya está en niveles neutrales o muy cercanos a lo neutral", dijo el vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon, en el marco de una presentación en el CFO Forum, organizado por el Council of the Americas este jueves.

Y, de inmediato, agregó: "No estamos en un nivel de tasas que es ni expansivo ni contractivo en ningún sentido relevante, más allá que puede haber ajustes en las próximas reuniones”; ello en referencia a la tasa de interés rectora, que actualmente está en 4,5%.

A juicio del economista, “no estamos en una situación como en algunos trimestres atrás, donde claramente teníamos una tasa que estaba apretando mucho la economía y, por lo tanto, era más urgente moverse”.

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En esa línea, Naudon señaló que en el mediano plazo nada indicaría que la economía está alejada de sus equilibrios normales, “lo que es coherente con una tasa de política monetaria más o menos en los lugares en que está ahora”.

No obstante, advirtió dudas acerca de la fortaleza o debilidad del consumo. “De hecho, nuestro escenario de tasas más bajas tiene justamente que ver con eso. O sea, si al final el consumo termina siendo más débil de lo que pensábamos por diversas razones, lo más probable es que uno tenga que ir a una tasa más baja”, afirmó.

Mientras que podría darse una tasa más alta si sube la inflación. “No importa solo que el petróleo suba, pero ese aumento del petróleo puede arrastrar a la inflación hacia una más persistente. Y esa incertidumbre sigue ahí”, dijo.

Con todo, aseguró que el escenario externo es positivo, aunque más apretado en el lado financiero, con un dólar más apreciado y tasas de interés más altas.

“Y en Chile, una economía que está más bien en equilibrio con un crecimiento en torno a su tendencial y una inflación que converge a 3% un poco antes de lo que pensábamos”, indicó.

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Factor empleo

Naudon también se detuvo en la situación del desempleo, que hoy llega a 9,4% en el país.

“Claramente, lo que tenemos es un mercado laboral que le ha costado agarrar vuelo y que muestra unas señales de debilidad algo mayores de las que habíamos pensado hace un tiempo”, dijo.

Además, mencionó que la creación de empleo es “más lenta”, especialmente en el tipo formal.

Ante ello, opinó que es un escenario que debe mirarse cuidadosamente. “El problema de esto es que, dado todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial y la automatización, es bien difícil separar qué de esta debilidad en el mercado laboral es más cíclica y que es más estructural”, explicó.

Y agregó que “desde un punto de vista de la política monetaria es súper clave, porque la política monetaria tiene capacidad para enfrentar cosas cíclicas, pero no para cambiar tendencias estructurales”.