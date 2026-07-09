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Vicepresidente del Banco Central: “La política monetaria ya está en niveles neutrales o muy cercanos a lo neutral”

Alberto Naudon señaló que en el mediano plazo, nada indicaría que la economía está alejada de sus equilibrios normales, “lo que es coherente con una tasa de política monetaria más o menos que está, en los lugares en que está ahora”.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Jueves 9 de julio de 2026 a las 20:11 hrs.

Amanda Santillán
<p>Vicepresidente del Banco Central: “La política monetaria ya está en niveles neutrales o muy cercanos a lo neutral”</p>

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