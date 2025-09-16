La propuesta de Cuprum a cambios previsionales: limitar la licitación de stock a los nuevos afiliados o al sector que tiene ahorros por debajo de los $10 millones
Lo que busca la propuesta es moderar el impacto que la reforma podría tener en el mercado de capitales.
Noticias destacadas
No se trata de una reforma a la reforma, lo que AFP Cuprum plantea son modificaciones a los cambios que ya están en curso, a modo de moderar el impacto que temen tendrá en el mercado de capitales.
En su presentación en la segunda jornada del Chile Day en Londres, Martín Mujica, gerente general de AFP Cuprum, hace una crítica a la licitación de stock de afiliados que plantea la reforma.
“Nos hemos juntado con técnicos de todas partes y no hemos encontrado nada igual. La licitación de stock no reconoce el concepto de largo plazo para la administración de los activos para los ahorros previsionales”, apunta Mujica.
El ejecutivo asegura que todos los estudios que han realizado apuntan a que, independiente de cómo se aplique, la licitación tiene un impacto negativo en la rentabilidad de los fondos.
Pero, tomando un escenario en el que la licitación de stock es un elemento de la reforma que no se puede frenar, AFP Cuprum plantea o que la licitación se limite a los nuevos afiliados o que ésta se limite solo a un sector de los afiliados. Este segundo grupo sería el de los afiliados con ahorros por debajo de los $10 millones, más sensibles al costo de la administración de activos.
Mujica insiste en que la licitación del stock de afiliados no es la mejor vía para aumentar la competencia en la industria y provoca un aumento de costos para el sistema y riesgos para el mercado de capitales, dadas las ventas de activos requeridas con cada cambio.
Apunta Mujica que, al limitar la licitación al grupo con menores ahorros, como es su propuesta, “se alcanza al 50% de los cotizantes y al 20% de los activos totales” del sistema.
Sobre los fondos generacionales, la postura de AFP Cuprum es más positiva, apuntando a que “son una buena solución” porque arman una trayectoria de inversión en el largo plazo. Pero ven un problema en el establecimiento de una cartera de referencia, o benchmark.
Aunque el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, aseguró que el nuevo régimen establecerá “bandas amplias” para permitir a las AFP tomar decisiones de forma de inversión con algo de flexibilidad.
“Un benchmark único no se hace cargo de esas diferencias entre afiliados. Tampoco se hace cargo a las diferentes capacidades de las AFP”, plantea Mujica.
La propuesta de Cuprum es que en cada rango, cada segmento en el que se dividirán los fondos generacionales según grupo de edad, se implemente una alternativa A, para inversionistas con mayor tolerancia al riesgo, y un fondo C, para inversionistas más conservadores con menor tolerancia.
Esta oferta, apunta el ejecutivo, permitiría ofrecer mayor libertad de acción a los afiliados, impulsándolos a tener una relación más activa con sus ahorros.
Independiente de los cambios, Mujica advierte que “el sistema se está volviendo más complejo. Ahí hay un desafío, tiene que ser fácil, tiene que ser amigable”, concluyó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Boccardo revela que asesores del Gobierno se contactaron con el Banco Central para abordar polémico informe sobre el efecto de 40 horas y salario mínimo en el empleo
"Nuestros técnicos, tanto de Hacienda como de Trabajo, se han comunicado con el Banco Central. Nos interesa aclarar ciertas dudas que se han planteado", aseguró la autoridad.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete