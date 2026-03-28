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Canciller se reune con su par de Argentina y acuerdan profundizar integración económica y agenda de inversiones

Ambos países avanzarán en una hoja de ruta conjunta que incluye facilitación fronteriza, cooperación en energía y minería, y promoción del comercio bilateral.

Por: Analy Velasco

Publicado: Sábado 28 de marzo de 2026 a las 13:35 hrs.

Cancillería Argentina Chile economia chilena
<p>Canciller se reune con su par de Argentina y acuerdan profundizar integración económica y agenda de inversiones</p>

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