Canciller se reune con su par de Argentina y acuerdan profundizar integración económica y agenda de inversiones
Ambos países avanzarán en una hoja de ruta conjunta que incluye facilitación fronteriza, cooperación en energía y minería, y promoción del comercio bilateral.
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El canciller Francisco Pérez Mackenna, sostuvo una reunión con su par de Argentina, Pablo Quirno, instancia en la que ambas autoridades acordaron avanzar en una agenda de integración orientada a fortalecer el crecimiento económico, el comercio y la inversión entre ambos países.
El encuentro se realizó con el objetivo de consolidar una hoja de ruta conjunta en áreas estratégicas, incluyendo la optimización de procesos fronterizos, el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, así como el desarrollo de proyectos en energía y minería.
“Con Argentina tenemos grandes oportunidades para ampliar nuestra cooperación en beneficios recíprocos para la ciudadanía. Buscamos impulsar una estrategia que permita estrechar los lazos y aprovechar las ventajas que tenemos”, señaló el canciller chileno.
Enfoque en inversión y facilitación fronteriza
Dentro de los principales ejes abordados en la reunión, las autoridades destacaron la necesidad de avanzar en la facilitación del comercio y la reducción de fricciones en los pasos fronterizos, en línea con los desafíos logísticos que enfrenta el intercambio bilateral.
Asimismo, se puso énfasis en la promoción de inversiones y en el desarrollo de sectores clave como la energía y la minería, áreas donde ambos países cuentan con complementariedades productivas y potencial de crecimiento conjunto.
En el marco de la reunión, el canciller argentino transmitió una invitación del presidente Javier Milei al mandatario chileno José Antonio Kast para realizar una visita oficial a Argentina.
“Agradezco la visita del canciller de Argentina a Chile y la invitación a visitar su país. Da cuenta del interés que tenemos por materializar una hoja de ruta conjunta que sea robusta en el desarrollo estratégico de ambas naciones”, afirmó Pérez Mackenna.
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