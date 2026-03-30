Gobierno posterga ingreso de ley miscelánea en medio de presión oficialista por nuevas medidas
La iniciativa consta de cerca de 40 medidas, entre bajas de impuestos, cambios a la regulación ambiental y subsidios al empleo.
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Mientras la desaprobación ciudadana a la gestión del Presidente de la República, José Antonio Kast, sigue subiendo en medio del aumento histórico del precio de los combustibles en Chile, desde el oficialismo no le facilitan las cosas al Gobierno.
Esto, pues incluso parlamentarios del Partido Republicano ya hicieron su lista de pedidos, que esperan contemple el Ejecutivo en un segundo paquete de medidas o en el denomiado proyecto de “reconstrucción nacional”.
Es así como, confidencian múltiples fuentes del Ejecutivo, La Moneda tomó la decisión de postergar para inicios de la próxima semana la presentación de la iniciativa, que es más bien un proyecto misceláneo con cerca de 40 propuestas que conjugan rebajas de impuestos, cambios a la institucionalidad ambiental y subsidios para fomentar la contratación.
La idea tras la decisión es seguir dialogando con los partidos oficialistas en busca de calmar los ánimos y evitar el “fuego amigo”, en una iniciativa que de por sí ya tiene el rechazo de la oposición en el capítulo referido a la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23%.
La UDI también entregó sus ideas a Hacienda: “Considerando, en todo momento, las restricciones fiscales existentes, se vuelve necesario que el Ejecutivo evalúe la implementación de nuevas medidas de apoyo para las familias chilenas, que permitan enfrentar de manera más efectiva el impacto de estas alzas, especialmente si el actual escenario internacional se extiende en el tiempo”.
“Para impulsar la electromovilidad de una manera más decidida por parte del Estado, por ejemplo, hemos propuesto levantar la prohibición de importar vehículos usados que sean eléctricos o híbridos”, sostuvo el presidente de Republicanos, Arturo Squella.
La bancada de diputados gremialista dividió las acciones en aquellas de corto y mediano plazo; y otras de corte político. En las primeras incluyeron adelantar el pago y ampliar la cobertura del Bono Invierno; postergar el pago del Permiso de Circulación 2026; diferir el pago de la primera cuota del impuesto territorial; devolver el IVA de la canasta básica al 40% más vulnerable de la ciudadanía; devolver el IVA de los textos escolares a padres y apoderados; y un subsidio temporal focalizado ante el alza en el precio del gas licuado. Y entre la medida de mediano plazo apuntaron a Ampliar los beneficios de la Ley 21.505 sobre electromovilidad.
En cuanto a las ideas políticas, los diputados UDI plantearon la baja del número de parlamentarios a 120 diputados, la fusión de ministerios y reestructuración de servicios públicos; reevaluar o suspender programas mal evaluados por la Dipres y realizar las sesiones del Congreso de los lunes en Santiago.
La presidenta de Renovación Nacional (RN), senadora Andrea Balladares, enfatizó que la decisión de la colectividad es ser “responsables” fiscalmente, pero también “empáticos” con la ciudadanía, porque -aun antes del alza de los combustibles- los chilenos ya atravesaban una situación difícil. “Y, en esa línea, hemos tenido distintas reuniones y trabajo conjunto con el ministro (Jorge) Quiroz, al que le hemos entregado una serie de líneas de acción que queremos que vayan en la línea de proteger a las PYME, proteger el transporte público y distintos medios de transporte y también cómo las familias de clase media enfrentan este aumento del costo de la vida”, se explayó.
La dirigente añadió que los equipos técnicos del partido, del Instituto Libertad y de los parlamentarios, están trabajando en una eventual modificación del Mepco, que flexibilice el mecanismo y “nos permita enfrentar escenarios como el que hoy vivimos, producto de la guerra en Medio Oriente”.
Esperan tener una propuesta en las próximas semanas.
Más electromovilidad
En paralelo, los propios diputados republicanos pidieron que el Gobierno intervenga para que las concesionarias “bajen los peajes y los tags” transitoriamente.
Ello, porque en el partido tienen la convicción de que si la guerra en Medio Oriente se extiende, va a ser necesario un segundo paquete de medidas o incluir algunas en el proyecto misceláneo de “reconstrucción nacional”.
Incluso el timonel de la colectividad, senador Arturo Squella, explicó este lunes que “hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de aprovechar este momento precisamente para impulsar la electromovilidad de una manera más decidida por parte del Estado, por ejemplo, con levantar la prohibición de importar vehículos usados que sean eléctricos o híbridos” y también se sumó a otra idea de la UDI, la de extender la duración de los permisos de circulación.
Otra idea que planteó es la de permitir el uso de las vías exclusivas para las personas que se transportan en vehículos eléctricos, destacando que muchas de estas medidas no tienen un costo fiscal, pero que “si es que el Gobierno, a nivel central, no da una señal potente en esta línea, es difícil que se pueda aprovechar el impulso; y eso es lo que nosotros queremos hacer”.
Mientras que el fundador y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sugirió una reducción del IVA a los combustibles cuando estos superen un determinado valor.
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